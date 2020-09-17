Akademi Beyoğlu'nda geleceğin medyacıları yetişiyor - Son Dakika

Akademi Beyoğlu'nda geleceğin medyacıları yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu, Türkiye'nin medya temalı ilk gençlik merkezi Akademi Beyoğlu, geleceğin medyacılarını yetiştiriyor.

Akademi Beyoğlu'nda geleceğin medyacıları yetişiyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu, Türkiye'nin medya temalı ilk gençlik merkezi Akademi Beyoğlu, geleceğin medyacılarını yetiştiriyor.

Türkiye'nin 81 ilinde 345 gençlik merkezi vasıtasıyla gençlere kendilerini geliştirme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin medya temalı ilk gençlik merkezini İstanbul'da kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital çağın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanan akademide radyo-tv stüdyosu, ses kayıt, portatif sahne, yazılım kodlama, siber güvenlik, web ara yüz, network sistemleri, dijital tv laboratuvarı, dijital radyo laboratuvar, robotik kodlama atölyesi, greenbox, e-spor gibi çok sayıda uygulama laboratuvarları ve atölyeler bulunuyor.

Akademi Beyoğlu'nda, görsel sanatlar ve sahne atölyesi (Fotoğrafçılık, halk dansları, kaligrafi, karikatür ve mizah, kukla atölyesi, tiyatro), kişisel gelişim atölyesi (Diksiyon ve spikerlik, münazara, drama, işaret dili, girişimcilik, sosyal medya yönetimi) derslerinin yanı sıra kişisel gelişim kursları, etkili ve hızlı okuma, yabancı dil eğitimi ve üniversite hazırlık kursları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler de veriliyor.

Akademi ayrıca mini sinema salonu, müzik odası ve çok amaçlı salon ile söyleşi, panel gibi kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Eğitimler çevrim içi

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi uygulamalı medya eğitimlerinin 1. döneminde, gençlere ücretsiz kamera çekim teknikleri, video kurgu, grafik tasarım ve fotoğrafçılık gibi eğitimler verilerek bu alanda temel yapı oluşturuldu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimler çevrim içi platform üzerinden yapılıyor.

"Medya Arkası" üst başlığında temel kurgu ve video teknikleri, yazarlık, fotoğrafçılık, dijital tasarım, haberleri okuma kılavuzu, diksiyon ve spikerlik, youtube atölyesi alanlarında uzaktan eğitim yoluyla dersler düzenleniyor.

"Ülkemizin potansiyelini doğru değerlendirmek adına çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyada genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Ülkemizin bu potansiyelini doğru değerlendirmek adına çalışıyoruz." dedi.

"Gençlerin idealine her alanda destek vermeye devam ettiklerini" vurgulayan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onlara iyi bir rehber, iyi bir yol arkadaşı olma gayretindeyiz. Medya temalı gençlik merkezimizde sinema, müzik ve medya alanında eğitimler veriyoruz. Gençler burada modern stüdyolar ve atölye ortamında pratik kazanma şansı yakalıyorlar. Gençlerimizi her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyada geleceğe güçlü hazırlamak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."

İstanbul, Beyoğlu, Türkiye, Medya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Akademi Beyoğlu'nda geleceğin medyacıları yetişiyor - Son Dakika Spor

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