Akademi Beyoğlu'nda online temel fotoğrafçılık eğitimleri verilecek - Son Dakika

Çekim teknikleri ve kompozisyon kurallarının da anlatılacağı kapsamlı teorik eğitimin ardından katılımcılar, pratik uygulama eğitimlerine geçecek.

Fotoğraf Eğitmeni Timur Tahmaz'ın vereceği eğitimlerde katılımcılar; fotoğrafçılığın temel kuralları, fotoğraf makineleri ve ekipmanları, analog ve dijital makinelerin çalışma prensibi, estantane, diyafram ve ISO değerlerini öğrenecek.

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