Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı - Son Dakika

Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı

05.05.2021 12:48
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda, tam kapanma dönemini verimli şekilde geçirmek isteyen gençlere 18 farklı branşta online eğitim fırsatı sunuluyor.

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda, tam kapanma dönemini verimli şekilde geçirmek isteyen gençlere 18 farklı branşta online eğitim fırsatı sunuluyor.

Beyoğlu Belediyesi ülke genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayan gençleri unutmadı. Gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla online eğitimler verilmeye başlandı. Akademi Beyoğlu'nda tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerde gençlere 18 farklı branşta online eğitim seçeneği sunuluyor. Farklı üniversitelerden uzman eğitimcilerin anlatımıyla gerçekleştirilen kurslara gençler çevrimiçi kayıt yaptırarak kolayca ulaşabiliyor.

Gençler için farklı eğitim seçenekleri bulunuyor

Akademi Beyoğlu'nda çevrimiçi olarak verilen eğitimler arasında Erasmus Yurtdışı Gençlik Fırsatları ve Proje Yazma Eğitimi İkinci Adım, Karakter Analizi ve İkna Dili, Film Müziğinde Hikaye ve Görsel Doku Analizi, Cv Oluşturma, Sosyal Medya Yönetimi, İlk Adım Kariyerim, İletişim ve Beden Dili, Dijital Markalaşma ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi, Yeni Medya, Çevrimiçi Reklamcılık Veri Güvenliği, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Dijital Farkındalık, Kişiler Arası İletişim ve Çatışma Yönetimi, Başarıya Giden Yolda Zamanı Doğru Kullanma - İş Planı Yapma, Moda İkonları ve Sinema, Özgüvenemiyorum ve Siber Güvenlik branşları bulunuyor.

Gençlerin Kariyer Planlamasına Yardımcı Oluyor

Gençleri online olarak devam eden eğitimlere katılmaya davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda tam kapanma dönemini fırsata çeviriyoruz. Bilim Beyoğlu'nda, BESMEK Eğitim Merkezlerimizde ve Akademi Beyoğlu'nda onlarca farklı branşta online eğitim seçeneklerimiz bulunuyor. Özellikle Akademi Beyoğlu'nda farklı üniversitelerin uzman hocaları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerimiz, kariyer hedefinizi planlamanızda yardımcı olacak. 'Bu fırsat kaçmaz!' diyen gençlerimizi bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı
Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akademi Beyoğlu'ndan gençlere 18 farklı branşta Oonline eğitim fırsatı - Son Dakika


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