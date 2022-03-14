Akademi Derneği, Tarsus'un kültürünü ve tarihini tanıtmayı hedefliyor - Son Dakika
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Akademi Derneği, Tarsus'un kültürünü ve tarihini tanıtmayı hedefliyor

14.03.2022 11:48
Akademi Derneği, Tarsus'un kültürünü ve tarihini tanıtmayı hedefliyor

Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Tarsus ilçesinin kültürel ve tarihsel zenginliğini daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Tarsus ilçesinin kültürel ve tarihsel zenginliğini daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Özbozkurt, yazılı açıklamasında, ilçeyi dünyada tanıtmak, sosyal, kültürel ve akademik alanlara da katkı sağlamak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

İlçenin, 10 bin yıllık tarihe sahip olduğunu aktaran Özbozkurt, "Tarsus'un gerek ulusal ve gerekse de uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtılması için her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Akademi Derneği olarak Tarsus'u her platformda öne çıkarmak, kültürel ve tarihsel zenginliğini tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özbozkurt, Tarsus'un daha fazla tanıtılması için hazırladıkları ulusal ve uluslararası projeleri de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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