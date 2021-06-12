Üye Girişi
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

12.06.2021 03:00
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri, System.String[]

Akademi Ligi'nde ilk hafta tamamlandı.

Akademi Ligi Yaz Mevsimi 1. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Akademi Ligi'nde dün ki oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından heyecan ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yış Mevsimi'nde 1. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.

Günün ilk maçı saat 17: 00'da Dark Passage Akademi ve NASR Esports Akademi arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi 25 dakikanın sonunda NASR Esports Akademi oldu.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Günün ikinci karşılaşmasında Galakticos Akademi ve FastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılan ekip, FastPay Wildcats oldu.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Galakticos Akademi 0-1 FastPay Wildcats
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Papara SuperMassive Akademi ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi arasında gerçekleşen üçünü karşılaşmanın galibi 36 dakikanın sonunda, oldukça yakın geçen oyunun galibi Papara SuperMassive Akademi oldu.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Papara SuperMassive Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Günün dördüncü karşılaşmasında, Team Aurora Akademi ve 5 Ronin Akademi karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Team Aurora Akademi oldu.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Team Aurora Akademi 1-0 5 Ronin Akademi
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Günün beşinci ve son karşılaşmasında ise derbi mücadelesi vardı. Beşiktaş Akademi ve Galatasaray Espor Akademi karşı karşıya geldi. Kazanan Galatasaray Espor Akademi oldu.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Beşiktaş Akademi 0-1 Galatasaray Espor Akademi
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları

Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi

Galakticos Akademi 0-1 FastPay Wildcats

Papara SuperMassive Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Team Aurora Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

Beşiktaş Akademi 0-1 Galatasaray Espor Akademi

Akademi Ligi'nde heyecan, önümüzde ki hafta gerçekleşecek 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor olacak.

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

1907 Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor, SuperMassive, Aurora, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü 00:13 MSB kahreden haberi paylaştı! Pençe-Yıldırım Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı 23:07 Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum 21:20 Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı 20:45 Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu 20:06 Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı 17:47 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı         
00:49
Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bugün 600 bin doz aşı yapıldı Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bugün 600 bin doz aşı yapıldı         
00:19
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı         
21:09
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı         
19:12
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 04:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement