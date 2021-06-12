Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika

Akademi Ligi Yaz Mevsimi 1. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.
Akademi Ligi'nde dün ki oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından heyecan ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti.
League of Legends Akademi Ligi 2021 Yış Mevsimi'nde 1. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.
Günün ilk maçı saat 17: 00'da Dark Passage Akademi ve NASR Esports Akademi arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi 25 dakikanın sonunda NASR Esports Akademi oldu.Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi
Günün ikinci karşılaşmasında Galakticos Akademi ve FastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılan ekip, FastPay Wildcats oldu.
Papara SuperMassive Akademi ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi arasında gerçekleşen üçünü karşılaşmanın galibi 36 dakikanın sonunda, oldukça yakın geçen oyunun galibi Papara SuperMassive Akademi oldu.
Günün dördüncü karşılaşmasında, Team Aurora Akademi ve 5 Ronin Akademi karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Team Aurora Akademi oldu.
Günün beşinci ve son karşılaşmasında ise derbi mücadelesi vardı. Beşiktaş Akademi ve Galatasaray Espor Akademi karşı karşıya geldi. Kazanan Galatasaray Espor Akademi oldu.
Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları
Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi
Galakticos Akademi 0-1 FastPay Wildcats
Papara SuperMassive Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi
Team Aurora Akademi 1-0 5 Ronin Akademi
Beşiktaş Akademi 0-1 Galatasaray Espor Akademi
Akademi Ligi'nde heyecan, önümüzde ki hafta gerçekleşecek 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor olacak.
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