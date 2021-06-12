Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika

Akademi Ligi Yaz Mevsimi 1. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Akademi Ligi'nde dün ki oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından heyecan ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yış Mevsimi'nde 1. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.

Günün ilk maçı saat 17: 00'da Dark Passage Akademi ve NASR Esports Akademi arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi 25 dakikanın sonunda NASR Esports Akademi oldu.

Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi

Günün ikinci karşılaşmasında Galakticos Akademi ve FastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılan ekip, FastPay Wildcats oldu.

Galakticos Akademi 0-1 FastPay Wildcats

Papara SuperMassive Akademi ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi arasında gerçekleşen üçünü karşılaşmanın galibi 36 dakikanın sonunda, oldukça yakın geçen oyunun galibi Papara SuperMassive Akademi oldu.

Papara SuperMassive Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Günün dördüncü karşılaşmasında, Team Aurora Akademi ve 5 Ronin Akademi karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Team Aurora Akademi oldu.

Team Aurora Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

Günün beşinci ve son karşılaşmasında ise derbi mücadelesi vardı. Beşiktaş Akademi ve Galatasaray Espor Akademi karşı karşıya geldi. Kazanan Galatasaray Espor Akademi oldu.

Beşiktaş Akademi 0-1 Galatasaray Espor Akademi

Akademi Ligi 1. Hafta 2. Gün Sonuçları

Dark Passage Akademi 0-1 NASR Esports Akademi

Galakticos Akademi 0-1 FastPay Wildcats

Papara SuperMassive Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Team Aurora Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

Beşiktaş Akademi 0-1 Galatasaray Espor Akademi

Akademi Ligi'nde heyecan, önümüzde ki hafta gerçekleşecek 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor olacak.