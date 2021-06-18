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Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

18.06.2021 00:03
Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri, System.String[]

Akademi Ligi'nde 2. hafta 1. gün maçları sona erdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 2. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Heyecan verici maçlara sahne olan günün tüm sonuçlarını ve maç özetlerini Playerbros'ta sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Ligin 2021 Yaz Mevsimi 2. haftasında günün ilk karşılaşması 17: 00'da başladı. Haftanın ilk gününde Galatasaray Espor Akademi ve fastPay Wildcats Akademi bugün de kaybetmeyerek, galibiyet sayısını 3'e çıkartıp zirveyi paylaştı. 21: 00'daki Papara Akademi ve fastPay Wildcats Akademi mücadelesi ile birinci gün sona erdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

NASR Esports Akademi 0–1 Beşiktaş Akademi

Galakticos Akademi 1–0 Dark Passage Akademi

Team Aurora Akademi 0–1 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Galatasaray Espor Akademi 1–0 5 Ronin Akademi

Papara SuperMassive Akademi 0–1 fastPay Wildcats Akademi

Akademi Ligi'nde heyecan 18 Haziran Cuma günü oynanacak ikinci gün karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam ediyor olacak. Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Akademi Ligi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

NASR Esports Akademi 0 - 1 Beşiktaş Akademi

32 dakika süren günün ilk karşılaşmasını Beşiktaş Akademi kazandı.

Galakticos Akademi 1 - 0 Dark Passage Akademi

Yaşanan teknik sıkıntılardan dolayı karşılaşmaya çıkamaya Dark Passage Akademi hükmen mağlup oldu.

Team Aurora Akademi 0 - 1 1907 Fenerbahçe Espor

33 dakika süren karşılaşmanın galibi 1907 Fenerbahçe Espor Akademi oldu.  1907 Fenerbahçe Espor Akademi, akademi ligi'nde ki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Akademi 1 - 0 5 Ronin Akademi

40 dakika süren karşılaşmada 35 skor alan Galatasaray Akademi galibiyete uzanan taraf oldu.

SuperMassive Blaze Akademi 0 - 1 fastPay Wildcats

39 dakika süren karşılaşmanın galibi 22-3'lük bir skor ile fastPay Wildcats oldu.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

1907 Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor, Fastpay Wildcast, Galatasaray, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika


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