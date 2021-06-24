Akademi Ligi 3. hafta karşılaşmaları başlıyor! - Son Dakika

Akademi Ligi 3. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün ilk karşılaşması saat 17.00'de başlıyor!

League of Legends Akademi Ligi yaz mevsimi 3. hafta 1.gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Üçüncü haftanın ilk karşılaşması Saat 17: 00'da Galakticos Akademi ve 5 Ronin Akademi arasında ki mücadele ile başlayacak. 21: 00'de günün son karşılaşmasında SuperMassive Blaze Akademi ve Galatasaray Espor Akademi karşı karşıya gelecek ve üçüncü hafta birinci günü son bulmuş olacak. Derbi mücadelesinin olduğu geçtiğimiz haftanın sonuçlarına göz atmak isterseniz, tıklayabilirsiniz. Günün mücadeleleri tamamlandıktan sonra karşılaşmalar ve günün özeti lolespor youtube kanalından yayınlanacak. Üçüncü hafta birinci gününün karşılaşma programı ise şu şekilde oldu: Akademi Ligi 3. Hafta 1. Gün Maç Programı Galakticos Akademi -17.00- 5 Ronin Akademi Dark Passage Akademi -18.00- Beşiktaş Akademi 1907 Fenerbahçe Espor Akademi -19.00- NASR Esports Akademi fastPay Wildcats Akademi -20.00- Team Aurora Akademi SuperMassive Blaze Akademi -21.00- Galatasaray Espor Akademi Akademi Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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