Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika
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Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

19.03.2021 11:14

Akademi Ligi'nde 9. hafta birinci günü tamamlandı. Maçların sonuçlarını ve özetlerini haberimizden bulabilirsiniz.

Akademi Ligi Kış Mevsimi 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.

Akademi Ligi'nde Günün Sonuçları

  • FastPay Wildcats Akademi 1-0 5 Ronin Akademi
  • 1907 Fenerbahçe Espor Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi
  • Papara SuperMassive Akademi 1-0 Team Aurora Akademi
  • NASR Esports Akademi 1-0 Galatasaray Espor Akademi
  • Galaktıcos Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Papara SuperMassive Akademi 1-0 Team Aurora Akademi

NASR Esports Akademi 1-0 Galatasaray Espor Akademi

Galaktıcos Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

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Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika
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