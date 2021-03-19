Akademi Ligi Kış Mevsimi 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.
League of Legends Akademi Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.
1907 Fenerbahçe Espor Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi
Papara SuperMassive Akademi 1-0 Team Aurora Akademi
NASR Esports Akademi 1-0 Galatasaray Espor Akademi
Galaktıcos Akademi 1-0 Dark Passage Akademi
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Son Dakika › Gamegar › Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika