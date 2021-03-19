Akademi Ligi: 9. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

Akademi Ligi Kış Mevsimi 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.

Akademi Ligi'nde Günün Sonuçları

FastPay Wildcats Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Papara SuperMassive Akademi 1-0 Team Aurora Akademi

NASR Esports Akademi 1-0 Galatasaray Espor Akademi

Galaktıcos Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Papara SuperMassive Akademi 1-0 Team Aurora Akademi

NASR Esports Akademi 1-0 Galatasaray Espor Akademi

Galaktıcos Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

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