2021 Kış Mevsimi Akademi Ligi'nde normal sezonun geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. 26 ve 27 Mart tarihlerinde yarı final mücadeleleri başlıyor, final heyecanı başlamadan önce Lolespor resmi sosyal medya hesapları üzerinden Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları adlı bir video yayımlandı.

Kaynak: Playerbros

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