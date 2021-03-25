Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları - Son Dakika
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Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları

25.03.2021 00:20
Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları

Lolespor, Akademi Ligi Finalleri'nin en heyecanlı kısımlarını paylaştı. Eski Defterler serisinin 5. bölümü yayınlandı!

2021 Kış Mevsimi Akademi Ligi'nde normal sezonun geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. 26 ve 27 Mart tarihlerinde yarı final mücadeleleri başlıyor, final heyecanı başlamadan önce Lolespor resmi sosyal medya hesapları üzerinden Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları adlı bir video yayımlandı.

Lolespor tarafından yapılan paylaşımda; "Eski Defterler serisinin 5. bölümünde yolculuğumuz Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anlarına! "sözlerine yer verildi.

Akademi Ligi Finalleri'nin unutulmaz anları Lolespor youtube kanalı üzerinden yayımlandı. Birbirinden güzel oyunlara tanık olduğumuz video içeriğine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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