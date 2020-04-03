Akademi Lise'de online deneme sınavları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademi Lise'de online deneme sınavları - Son Dakika

Akademi Lise'de online deneme sınavları

6 saat önce

Akademi Lise öğrencilerine evde kal çağrısı yapan eğitmenler, bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatıyor.

Akademi Lise'de online deneme sınavları, System.String[]

Akademi Lise öğrencilerine evde kal çağrısı yapan eğitmenler, bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren öğrenciler ve büyükleri unutmuyor. Kılavuz Gençlik Projesi'nin lise ayağını oluşturan Akademi Lise, öğrencilerine evde kal çağrısına uymaları gerektiği uyarısını yaparken, eğitmenler de bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatıyor. Bir sonraki sınav 4 Nisan Cumartesi saat 09.00'dan 5 Nisan Pazar 22.00'ye kadar olacak.


Okulların 30 Nisan'a kadar tatil kararının açıklanmasının ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için öğrenciler internet üzerinden TYT-AYT deneme sınavlarına giriyor. Akademi Lise akademik kadrosu tarafından özenle seçilen ve hazırlanan online deneme sınavları, testler ve sorular öğrencilerinin hizmetine sunuyor. 4 Nisan Cumartesi saat 09.00'da sınavın yapılacağını açıklayan yetkililer, öğrencilerin 5 Nisan Pazar 22.00'ye kadar süresi olduğunu da belirtti.


Özelikle öğrenciler ve velilerini daha fazla tedirgin eden bu süreçte Akademi Lise, öğrencileri için dijital platformlarla online deneme sınavları uyguluyor. Ayrıca öğrencilerin evde kaldıkları süre boyunca PDR uzmanları tarafından sınav kaygılarını giderme, psikolojilerini güçlü tutma ve ders çalışma teknikleri gibi konularda telefon üzerinden danışmanlık yapıyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla öğrencilerinin motivasyon kaybına uğramadan sınavlara hazırlık sürecine devam etmeleri hedefleniyor.


Kılavuz Gençlik sosyal medya hesaplarından sık sık yapılan paylaşımlarla da öğrencilerin morali yüksek tutulmaya çalışılıyor. Yapılan paylaşımlarda eğitici video ve görsellerin yanı sıra "Unutmayalım ki bu bir tatil değil, tedbirdir ve bol bol kitap okuyun" gibi birçok tavsiye de bulunarak ülkemizin ve tüm insanlığın geçtiği bu zor süreçte öğrencileri yalnız bırakmıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:55 Kaynak: İHA

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