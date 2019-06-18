Akademi Lise yaz sezonu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise'de 2019 yaz okulu dönemi başlıyor. Gençler, özellikle üniversiteye hazırlığın yanında, okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise yaz okulunda, birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Yaz Okulu; İzmit Necip Fazıl Kısakürek, Dr. Sadık Ahmet, Karamürsel, Kandıra, Kartepe, Dilovası, Gölcük, Derince ve Gebze Akademi Liselerinde gerçekleştirilecek.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

2019 Akademi Lise Yaz Okulu kayıtları http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Kayıt için son tarih 27 Haziran günüyken ilk ders başlangıcı ise 1 Temmuzda start alacak.

FAYDALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Akademi Lise'lerde gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, Sinema Günleri, Bilgi Destek Programları, Psikoloji Atölyesi, Doğa Yürüyüşleri, Bisiklet Turları düzenlenecek. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde Kura'n-ı Kerim, Siyer ve ilmihal alanlarında eğitim verilecek. Sanat Atölyesi'nde, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk süsleme sanatlarını tanıtacak.