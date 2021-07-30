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Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek - Son Dakika

Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek

30.07.2021 08:54
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise, yıl boyunca düzenlediği eğitim programlarına yaz sezonunda da devam ediyor.

Her yıl binlerce genç öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesi için bilgi destek, sosyal ve sportif faaliyetler üzerine eğitimler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise Yaz Okulu'nda öğrencilere her zamanki gibi harika zaman geçirebilecek bir ortam sunuyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

26 Temmuz'da başlayan ve 05 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akademi Lise Yaz Okulu'nda, gençler yaz tatilini hem eğlenip hem de faydalı etkinliklerle değerlendiriyor. Bilgi destek, sosyal ve sportif faaliyetler üzerine birçok etkinlikten oluşan 10 Akademi Lise, yaz okulları faaliyetlerine aktif olarak 1500 genç öğrenci ile yaz boyunca devam edecek.

VERİMLİ BİR EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Akademi Lise yaz okulları kapsamında devam eden bilgi destek programı da büyük ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde gerçekleştiriliyor. Günlük programda okul derslerine katkı sunmak için bilgi destek programı ile 9. ,10. ve 11. sınıflar için haftada 8 saat, 12. sınıflar için ise haftada 12 saat kapsamlı ve verimli bir eğitim programı hazırlandı. 14-18 yaş arası genç öğrencileri ise açık hava söyleşileri, psikoloji atölyesi, kitap okuma grupları, sanat etkinlikleri (Nefise Mektebi) Ebru ve Tezhip Atölye derslerinin yanı sıra eğlenceli spor aktiviteleriyle birlikte bisiklet etkinliği ve spor turnuvaları ile sıcak bir aile ortamında eğlenceli saatler yaşayacak.

GENÇLER KAMPA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise Yaz Okulu'nda çeşitli kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, piknik programı ve kamp etkinlikleri de yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diriliş 1, Diriliş 2, Diriliş 3, Darıca Hüma Hatun ve Kandıra Kerpe ile Kumcağız'daki kamp alanında 30 Temmuz- 03 Eylül tarihleri arasında 10 dönem planlanan 2 gece 3 gün konaklamalı kamp programında gençler macera parkuru, paintball, futbol, voleybol, okçuluk, oryantiring ve eğlenceli spor aktiviteleriyle dolu daha birçok alanda doğa ile iç içe keyifli vakit geçirecek.

BÜYÜKAKIN "YAZ TATİLİNİ BOŞ GEÇİRMEYİN"

Kocaelili Akademi Liseli gençlerin yaz tatillerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini çok önemsediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın spora ve sanata yönelen çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, dolayısıyla çok daha başarılı olduklarının bilimsel bir gerçek olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın ayrıca sporun ve sanatın tüm dünyada eğitim alanında, hem rehabilitasyon hem de motivasyon için yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekti. Sağlıklı, dinç bir nesil yetiştirmek için Kocaelili gençlere fırsat verildiğinde çok önemli başarılara imza attıklarını belirten Başkan Büyükakın, tüm çabaların gençlerin daha iyi bir geleceğe daha iyi imkânlarla hazırlanması gerektiğini ve bu nedenle anne babalardan gençlerin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz yaz okullarına yönlendirmelerini rica etti.

Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek - Son Dakika


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