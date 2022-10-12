"Akademi Van" projesi söyleşi programıyla başladı - Son Dakika
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"Akademi Van" projesi söyleşi programıyla başladı

12.10.2022 21:18
"Akademi Van" projesi söyleşi programıyla başladı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm il müdürlüklerinin paydaşlığında başlatılan "Akademi Van" projesi kapsamında söyleşi düzenlendi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm il müdürlüklerinin paydaşlığında başlatılan "Akademi Van" projesi kapsamında söyleşi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Akademi Van" projesinin açılış söyleşisi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şair, yazar, sanatçılar ile 400'ü aşkın sanatseverin katılımıyla yapıldı.

Uygulama Oteli konferans salonunda yazar Fahri Tuna'nın moderatörlüğünde yapılan söyleşide, şair Prof. Dr. Nurullah Genç, sanatseverlere tecrübe ve birikimlerini aktardı.

Program sonunda konuşan Balcı, 'Akademi Van' projesi hakkında bilgi verdiği gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Nitelikli bilgiye sahip olunması gerektiğini belirten Balcı, "Nitelikli bilgi de sanatla uğraşmakla olur. Amacımız gençlerle olmak, hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Sizlere desteklerimiz devam edecek, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Yine gençlerimize yönelik lise giriş ve üniversite girişlere hazırlık için 'Etüt Van projesi' başlattık. 60 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen ile bu projeyi yapacağız. Proje kapsamında malzeme desteği de verilecek. Fırsatları kaçırmayın." diye konuştu.

Kentte 1 milyon kitap alımı yapacaklarını ifade een Balcı, şunları kaydetti:

"Okullarımıza, kütüphanelerimize koyacağımız kitaplarla, Türkiye'de Van kitap zenginliğinde bir numara olacak. 3-4 ay içinde tamamlanacak projemizde ilk parti 1 ay içinde gelecek. Van, kitabın başkenti olacak. Büyük insanlarla, yazarlarla gençlerimizi buluşturmayı hedefliyor ve bu fırsatı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gençler, iki eliniz kanda da olsa mutlaka bir saat kitap okuyun. Kitap okumak hayallerinizi genişletir. Ne kadar hayal varsa o kadar başarı olur. Bizler yanınızdayız."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Akademi Van' projesi söyleşi programıyla başladı - Son Dakika

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