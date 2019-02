Akademiden Ekonomiye" Diyen Esogü ve Albila Dünya Basınında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)'un Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında akademik danışmanlık sağladığı ve Üniversite Rektör Danışmanı Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)'un Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında akademik danışmanlık sağladığı ve Üniversite Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın yürüttüğü venom araştırmalarının sektörle buluştuğu ALBİLA Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden olan İngiliz Financial Times'da haber oldu.



Haberde Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın 2000 yılından beri ESOGÜ Venom Araştırma Laboratuvarında ve Akrep Evi'nde yürüttüğü araştırmaların iki yıl önce sektörden melek kuruluş öyküsüne yer verildi. Bu yapı içerisinde akrep serumu üzerine AR-GE çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Figen Çalışkan, Financial Times'a yaptığı açıklamada çok değerli ve ölümcül olan akrep zehri üzerine ekibi ile birlikte yıllardır çalıştığını ve iki yıl önce melek yatırımcılarla buluşarak çalışmalarının endüstriyel yatırıma dönüştüğünü anlattı. Doç. Dr. Figen Çalışkan, araştırmacıların çok farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü ancak sektörün bu çalışmalarla ilgilenmemesi durumunda ulaşılan sonuçların hiç bir anlam ifade etmediğini söyledi.



Haberde Ortadoğu'ya ve Afrika'ya akrep panzehri ihraç etmek isteyen 40 melek yatırımcının desteği ile 20 milyon liralık yatırımla kurulan ALBİLA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu'nun ise bu çalışmanın ve ortaklığın istihdama ve ekonomiye başka bir değer kazandıracağı sözlerine yer verildi. Akın Kozanoğlu, Financial Times'a yaptığı açıklamada gençlerin girişimci düşünceye sahip olmasının Türkiye ekonomisi için umut verici olduğunu vurguladı. Haberde ayrıca Türkiye'de son yıllarda devlet teşvikleri ile melek yatırım ortamının genişlediğine ve 2017 yılında Avrupa'nın beşinci en yüksek rakamı olan 52.3 milyon Euro'ya ulaştığına yer verildi. Akrep panzehri üretim süreçleri hakkında bilgilere de yer veren haberde yaklaşık 2 bin akrepten elektrotlar yardımıyla elle zehir sağıldığı ve atların bağışıklık sisteminin geliştirdiği panzehrin ALBİLA laboratuvarlarında işlendiği anlatıldı. ALBİLA A.Ş.'nin ilk üretimlerinin önümüzdeki birkaç ay içinde satışa geçeceği vurgulandı.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise Financial Times'ta çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada ülkemizin ilaç sektöründe dışa bağımlılığını azaltacak, katma değeri yüksek ürünler üretecek olan ve ESOGÜ'nün akademik danışmanlık sağladığı ALBİLA A.Ş.'nin dünyanın en saygın ekonomi gazetesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Kemal Şenocak, geçtiğimiz günlerde imzalanan ESOGÜ ve ALBİLA A.Ş protokolünü hatırlatarak ESOGÜ'nün "akademiden ekonomiye" sloganı ile üniversite-sanayi işbirlikleri tesis etmeye devam edeceğini ifade etti. Prof. Dr. Kemal Şenocak açıklamasında, "Günümüzde artık yadsınamayacak olan gerçek, üniversitelerin bulundukları yörenin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantısına katkılarda bulunduklarıdır. Girişimci bir stratejik dönüşüm, 'üniversite-çevre' arasında sağlam ve bilinçli bir köprünün kurulmasına olanak sağlar. Bu fonksiyon, üniversitelerin sanayi ile sıkı bir ilişki içerisine girmesini de teşvik etmektedir. Sanayi ile olan işbirliği de bilimsel araştırmalarda kamu finansmanı dışında ticari finansman kaynaklarının kullanılmasını ve piyasa ihtiyaçlarına uygun bilimsel araştırmaların yapılmasını da mümkün kılmaktadır. Üniversitelerin bu yeni misyonu bilimsel araştırmaların hedefinde değişikliğe yol açmıştır" dedi.



Son olarak bilimsel araştırmaların sürekli olarak ekonomik gelişmeye ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına, araştırılmasına yol açması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, endüstriyel aktörlerle buluşarak ürüne ve değere dönüştürülmeyen akademik çalışmaların toplum faydası sağlayamayacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi