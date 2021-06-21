Üye Girişi
Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar - Son Dakika

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar

21.06.2021 19:25

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar Manisa'da 3 yıl önce eğitim öğretime başlayan Modern Eğitimin Rotası Koleji akademik alandaki başarılarını sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyor.

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar

MANİSA - Manisa'da 3 yıl önce eğitim öğretime başlayan Modern Eğitimin Rotası Koleji akademik alandaki başarılarını sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyor.

MER Koleji teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle çıktığı yolda akademik başarıları kültürel, sosyal ve sportif çalışmalarla da pekiştiriyor. Okulda uygulanan birçok spor branşı, görsel sanatlar, müzik, İngilizce ve İspanyolca dersleri, robotik kodlama gibi çalışmalarla öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Manisa'nın tek buz pisti

Manisa'daki tek buz pistinin bulunduğu MER Kolejinin Beden Eğitimi Öğretmeni Şule Dalyan, "MER Koleji olarak biz çocukların gerek bireysel gerek takım olarak yeteneklerini, potansiyellerini ortaya koymayı hedefliyoruz. Bizim derslerimiz genelde öğrenci bazlıdır. Yani çocukların yeteneklerine, ilgi alanlarına göre branşlarını, yeteneklerini saptayıp o çocukların keyif alabilecekleri ve keyif aldıktan sonra ömürleri boyunca yapabilecekleri spor alanındaki branşlarını bulmayı hedefliyoruz derslerimizde. Biz derslerimizde bunun dışında yenme-yenilme, kaybettiklerinde davranışlarının olumlu yönde olması hedeflerimiz arasında. Okulumuzda birçok spor alanında kulüpler var. Bu kulüpler sayesinde çocukların yeteneklerini bulmamız çok daha kolaylaşıyor. Buz pistinin dışında tenis, yüzme aklınıza gelecek birçok alanı kapsıyoruz. Çocuklarımız buz pistini haftanın belli günlerinde aktif bir şekilde kullanıyorlar. Çocuklar istedikleri zaman eğitmenler eşliğinde buz pistine girebiliyorlar. Buz pistini aktif bir şekilde kullanabildiğimiz için de çocuklar keyifli zaman geçiriyor." dedi.

Görsel sanatlarla kendilerini geliştiriyorlar

Öğrencilerin ders haricinde de kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu kaydeden Görsel Sanatlar Öğretmeni Özge Sevimli Türk ise, "Çocukların kişisel gelişim alanında her şekilde gelişim gösterdikleri alanda ben de görsel sanatlarla ilgili eğitim veriyorum. Görsel sanatlar dersimiz çok keyifli geçiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar her alanda geliştikleri gibi görsel alanlarda da gelişiyor. Çocukların gelişim aşamasına biz de katkı sağlıyoruz. Okulumuz çok her türlü olanağımız var. İki atölyemiz var ilkokul ve ortaokul için. Düşünsel zekaları geliştiği için çocukların her türlü alanda gelişiyorlar. Biz etkinlik öğretmenleri olduğumuz için çocukların ders haricinde gelişmeleri bizim için çok çok önemli." diye konuştu.

Bütün eğitimin temeli anasınıfı

Her çocuğun mutlaka okul öncesi eğitim alması gerektiğini vurgulayan okulun Anasınıfı öğretmeni Sibel Özkan, "Okulumuzda okul öncesi olarak iki sınıf mevcut 4 ve 5 yaş grupları. Öğrencilerimize sanatsal faaliyetlere yer veriyoruz, matematik, deney, inovasyon gibi birçok düşünme becerilerini destekleyen etkinliklerimiz oluyor. Yaptığımız sanat etkinliklerinde öğrencilerimiz artık materyalleri değerlendirerek yeni ürünler ortaya çıkarmalarına fırsat veriyoruz. Bunları yaparken hem düşünme becerileri hem kas gelişimlerine destek veriyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. 0-6 yaş grubu doğumdan ilkokulu kapsayan bir süreçtir. Özellikle insan yaşamındaki en önemli yaş dönemi diyebilirim çünkü bu yaş grubunda aldığı eğitimi bütün geleceğine yansıtacak. Toplum bilinci olarak sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşma gibi bütün değerleri kazandırıyoruz. En önemlisi sağlıklı birer kişilik temeli oluşturmalarına destek veriyoruz. Bu yüzden okul öncesi çok önemli ve her çocuğun mutlaka okul öncesi eğitime gitmesi gerekiyor." dedi.

İngilizceyle birlikte İspanyolca da veriliyor

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ise okul olarak hedefleri hakkında şunları söyledi: "Modern Eğitimin Rotası MER Koleji olarak Manisa merkezde 3 yıl önce vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla başta kurucumuz Sayın Dr. Emre Mermer önderliğinde tüm eğitim personelimizle sadece akademik çalışmalarla değil, geleceğimiz olan gençlerimize, öğrencilerimize sanat, spor, kültürel etkinliklerle takviye yaparak onların mevcut durumlarını daha da ileriye götürmek yönünde çalışmalarımız bulunmakta. Bugün eğitim personelimizin yapmış olduğu çalışmalarla yüzme, buz pateni pisti, görsel sanatlar, müzik ve en önemlisi 'Bir lisan bir insan' diyerek İngilizce'nin yanında ikinci bir yabancı dil olan İspanyolca eğitiminde de biz gelecek çalışmalarımızda daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar
Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar
Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar
Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar

İspanyolca, Manisa, Müzik, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık 19:19 ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 18:12 Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın 17:33 Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:30 Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı         
19:32
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
19:13
Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı         
18:34
Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı         
17:48
Ünlü şarkıcı Hakan Altun Ünlü şarkıcı Hakan Altun "yalandır" diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum         
17:29
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 19:45:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement