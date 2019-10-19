Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak
58 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:41
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