Son Dakika Haberleri: Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak
Son Dakika Ekonomi Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak

Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak

58 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:41 
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