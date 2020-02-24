Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu - Son Dakika
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Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

14 dakika önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademik çalışmalarda öncü olurken, kendi alanında akademisyenler arasında en yüksek puanı ayarak 1. Oldu.

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademik çalışmalarda öncü olurken, kendi alanında akademisyenler arasında en yüksek puanı ayarak 1. Oldu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, 2016 yılından bu yana kadar öncüsü olduğu akademik çalışmalar ile dikkat çekerken, Türk-İslam Edebiyatı alanında Türkiye'deki akademisyenler arasında yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer aldı. Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi'nde de Sosyal Bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.


Beştepe Külliyesi'ndeki 2019 Yılı Akademik Açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'rektörlerin akademik ve idari performanslarını atamada dikkate alınacağını' ifade etmesi üzerine gözler görevdeki rektörlerin başarı karnelerine çevrildi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız göreve geldiği 2016 yılından günümüze kadar öncülük yaptığı akademik çalışmalar ve kendi alanındaki başarıları ile dikkat çekti. Yıldız göreve geldiği ilk yıllarda, doçentlik için dil problemi yaşayan öğretim üyelerine yönelik ücretsiz yabancı dil kursu açarak akademisyenlere; ücretsiz bilgisayar, istatistik ve tercüme birimlerinden oluşan Yayın Destek Ofisi ile proje yazma konusunda yardımcı olmak üzere Proje Destek Ofisini de kurarak üniversitesinin sıralamada üst sıralarda yer almasını sağladı. Yıldız, 2016 yılından bugüne kadar 40'a yakın sempozyum, kongre ve çalıştayın yapılmasını sağladı. Üniversite matbaasında 50'nin üzerinde bilimsel kitap basıldı. Ayrıca ilk yerli ve milli kaynak gösterme sistemi olan İSNAD Atıf Sisteminin de ülkeye kazandırıldı.


Kendi alanında 1. oldu


Geçtiğimiz günlerde 46. yılını kutlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin geleneksel akademik yayın teşvik ödül töreninde, Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık Bilimleri alanında son 3 yıl ortalamalarına göre yüksek puan alan akademisyenler ödüllendirildi. Türk-İslam Edebiyatı alanında Türkiye'deki akademisyenler arasında yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer alan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kendi üniversitesinde de Sosyal Bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.


Rektör Yıldız'ın yapılan törende ödülünü almayarak bir süre önce hayatını kaybeden ve aynı kategoride 4'üncü olan Prof. Dr. Mehmet Arslan'a ödülünü devretti. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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