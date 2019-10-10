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Akademik erteleme konuşuldu

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM) tarafından 'Akademik Erteleme' adlı bir konferans düzenlendi.

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Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM) tarafından 'Akademik Erteleme' adlı bir konferans düzenlendi.


Öğr. Gör. Nilüfer Uyar'ın konuşmacı olarak bulunduğu etkinliğe çok sayıda öğrenci katılırken, hayatın her alanında erteleme davranışının yoğun olduğunu söyleyen Nilüfer Uyar, özellikle öğrencilerde akademik erteleme tutumunun sıklıkla görüldüğünün altını çizdi. Öğr. Gör. Uyar, "Öğrencilerin yarıya yakını akademik erteleme davranışı sergiliyor ve bu gerçekten oldukça yüksek bir rakam diyebilirim. Bu konuda kendimizi bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"Önceden çalışmaya başlasaydım, başarılı olurdum"


Erteleme davranışı sergileyen öğrencilerin psikolojik durumlarına dair bilgiler paylaşan Öğr. Gör. Nilüfer Uyar, "Başlayıp yarım bıraktıklarımız, bir türlü başına oturamadığımız bir konu olabilir. Bu davranışın birçok çeşidi var. 'Önceden çalışmaya başlasaydım, başarılı olurdum', ertelemeci genelde bunu söyler. 'Bir türlü çalışamadım', 'geç kaldım', 'istediğim şekilde gitmedi' gibi bahaneler ile erteleme yapan insanlar çıkış yolu bulamıyor hale gelirler. Aslında öz saygılarını korumaya çabalarken, kendilerini bu konuda savunarak yapmış oldukları ertelemeyi normal kılmaya çalışırlar" diye konuştu.


Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Öğr. Gör. Uyar, şöyle devam etti: "Akademik sorumluluğundan kaçan veya bunu yapmayı erteleyen insanlar genellikle kaygı ve endişe içerisinde olurlar. Kendilerini gergin hissetmeye başlarlar. Bu konuda bir yardım almak çok daha doğru ve iyi bir seçim olur." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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