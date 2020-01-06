Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Son Dakika

Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel, BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'nın ticarileştirme etkinliği kapsamında İngiltere'de Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılma hakkı...

Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel, BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'nın ticarileştirme etkinliği kapsamında İngiltere'de Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılma hakkı elde etti.


BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin iş fikirlerinin sürdürülebilir ticari değere dönüştürülmesi amaçlı etkinlikleri destekliyor ve girişimcileri bu etkinliklere yönlendirerek ticari başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önceki çağrılarda desteklenen 56 girişimci, İngiltere'de Royal Academy of Engineering tarafından düzenlenen eğitim programına katılma fırsatı elde etmişti.


Düzce Üniversitesi'nin akademik girişimcisi Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel, TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering tarafından İngiltere'de gerçekleşecek eğitim, mentorluk ve ticarileştirme etkinliklerini içeren programa kabul alarak iş fikrini ticari başarıya dönüştürme adına önemli bir adım attı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç boksörün şans eseri hayatta kaldığı anlar kameralara yansıdı
ABD'den sonra bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor

Son Dakika Haberleri
04:30 ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI - Son Dakika
04:30 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
04:29 Yaraladığı kişiyi kahvehanede öldürmeye çalıştığı saldırı anı kamerada - Son Dakika
04:29 ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU - Son Dakika
04:29 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 04:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]