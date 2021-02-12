Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor - Son Dakika

Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor

12.02.2021 12:50

Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor Denizli'de akademik kariyer düşünerek aldığı yurt dışı eğitimini bir kenara bırakan İsmail Alparslan Ece, plaklara karşı ilgisine yöneldi.

Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor

DENİZLİ - Denizli'de akademik kariyer düşünerek aldığı yurt dışı eğitimini bir kenara bırakan İsmail Alparslan Ece, plaklara karşı ilgisine yöneldi. 6 yıl içerisinde 9 bin üzerinde plak toplayan Ece, aile üyeleri ve gittiği 59 farklı ülkeden topladığı nostaljik ürünleri dükkanında sergiliyor. Her eşyanın bir hikayesi olduğunu ifade eden Ece, ziyaretçilerinin bir fincan kahve ile ürünlerin hikayesini öğrenebileceği bir yer haline getirdiğini söyledi.

Denizli'de yaşayan İsmail Alparslan Ece, uzun yıllar akademik kariyer düşünerek eğitim hayatında kendini geliştirdi. Yurt dışına giderek yüksek lisans yapan Ece, yurda döndükten sonra kısa bir süre kamu ve özel sektörde çalışmaya başladı. Özel sektörde çalıştığı dönem 59 farklı ülkeye gitme fırsatını yakalayan Ece, plaklara olan ilgisini bu dönemde geliştirdi. Tüm ülkelerden anı kalması için plakları topladığını belirten Ece, "İlk önce İzmir'de lisans eğitimimi tamamladım. Yurt dışında yüksek eğitimlerini tamamladıktan sonra bir süre kamuda daha sonra da özel sektörde çalıştım. Özel sektörde çalışırken 59 farklı ülkeye gittim. Eskiye olan bir inancım ve fikrim vardı. Bunu şu şekilde değerlendirdim gezdiğim tüm ülkelerden plaklar topladım. İstanbul'dan da topladım gerçi ama gezdiğim tüm ülkelerde anı kalması için plaklar topladım. Bütün işlerimi bırakıp böyle güzel bir mekan açmak istedim" dedi.

"Hikayesi olmayan eşyalar almıyoruz"

Aile ve yakın çevresinin yanı sıra birçok yerden eşya aldıklarını ancak bu hikayesi olmayan eşyaları almadıklarını belirten Ece, "Buradaki eşyalar her yerden geldi aslında. İlk önce ailelerimizden geldi. Ailelerden sonra tabii ki de aldık sağdan soldan aldığınız eşyalar var ama bir prensibimiz var bu konuda. Hikayesi olmayan eşyalar almıyoruz yani bir eşya antikacıda vesaire ise eğer o eşyayı almamaya çalışıyoruz. Çünkü her sandalyenin, her masanın, buradaki radyonun, pikabın bir hikayesi var bizde bu hikaye yansıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kahvelerini içerken burada aynı zamanda eski eşyalarını görüyorlar"

Mekanda yer alan eşyaların altında ufak bilgi notları asan Ece, kahvelerini içen insanların eşyaların hikayelerini de öğrendiklerini belirterek, "Burada her şeyin başında 9 bin 100'ün üstünde plak var. Bu çok iyi bir rakam aslında plakların çoklu açısından demeyeyim de nitelikli plaklar var. Belki de Türkiye'deki en büyük imzalı koleksiyonlardan bir tanesi bize aittir. Burası aslında insanlar buraya gelip kahve içmek istiyorlar. Burası aslında kahve evi olarak da bahsederiz. Kahvelerini içerken burada aynı zamanda eski eşyalarını görüyorlar. Eski makaslarını, dikiş makinelerini, tartılarını ve her şey görüyorlar ve kendilerine bir nebze de olsa 70'lerde ve 80'lerde hissediyorlar. Müziği ile ortamıyla kahvesi ile kahve bardaklarıyla. 70'lerden sonra Denizli'de açılan belki de ilk plak eviyiz. İnsanlar plaklarını plaklarla ilgili aksesuarlarını vesaire alabiliyorlar. Bunun yanında istedikleri plaklarını pikaptan dinleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor
Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor
Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor
Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor

Yüksek Lisans, Denizli, Kamu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek
Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu         
11:33
Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi         
11:31
İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi         
10:53
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu         
09:55
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 13:00:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei