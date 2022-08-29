Akademik koyunlar öğrencilere burs desteği sağlayacak - Son Dakika
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Akademik koyunlar öğrencilere burs desteği sağlayacak

29.08.2022 11:01

Akademik koyunlar öğrencilere burs desteği sağlayacak Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVeteriner Fakültesinde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yetiştirilen koyunlardan elde edilen gelirler öğrencilere burs olarak dönecekSİVAS Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVeteriner Fakültesinde...

Akademik koyunlar öğrencilere burs desteği sağlayacak

Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVeteriner Fakültesinde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yetiştirilen koyunlardan elde edilen gelirler öğrencilere burs olarak dönecek

SİVAS Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVeteriner Fakültesinde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yetiştirilen koyunlardan elde edilen gelirler öğrencilere burs olarak dönecek.

SCÜ Veteriner Fakültesi tarafından Sivas'a has ırk olan Kangal Akkaraman koyunlarından 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlik oluşturuldu. Öğretim görevlileri ve veteriner adayı öğrencilerin çalışma ve eğitimlerine fayda sağlamak için kampüs içerisine kurulan çiftlikte aynı zamanda Akkaraman koyun ırkının geliştirme ve korunması da sağlanacak. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kurulan çiftliğin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, gelecek yıllarda koyunlardan elde edilen gelirlerle hem çiftliği büyütüp hem de öğrencilere burs imkanı vereceklerini söyledi.

Hedefte büyükbaş var

Rektör Alim Yıldız, gelecek yıllarda sadece küçükbaş değil büyük baş hayvanlarda almak istediklerini belirterek, "Veteriner fakültemizin akredite olabilmesi için bizden istenen bazı şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi de hayvan çiftliği. Bizim bu seneye kadar bir hayvan çiftliğimiz yoktu. Bu sene bir iş adamımızla birlikte vakfımız ortak bir şirket kurarak 200 adet Sivas'a has bir ırk olan Akkaraman koyunu aldık. Bu ırkın gelişiminde, korunmasında ve aynı zamanda damızlık koyun yetiştirebilmek için bu çiftliği kurduk. Bu sene öğrencilerimiz koyunlarla alakalı çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah seneye kuzu almaya da başlayarak damızlık koyun ve koç yetiştireceğiz. Böylelikle hem ırkı koruyacağız hem de bu tesis öğrencilerimizin eğitimlerine de büyük katkısı olacak. Bu faaliyetleri daha geliştirerek gelecek yıllarda sadece küçükbaş değil büyük baş hayvanlarda almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koyun yetiştiricilerine de eğitim verilecek

Rektör Yıldız, öğrencilerin yanı sıra küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de eğitim vereceklerini söyleyerek, "Sivas'a has olan Akkaraman koyunlarını diğer koyunlardan ayıran farklı özellikleri ise kuyruklu olması ve aynı zamanda bir kaburgasının da fazla olmasıdır. Son zamanlarda kuyruk yağı çok revaşta olan bir yağ. Elbette öğrencilerimiz burada eğitim alırken koyun yetiştiricilerine de burada eğitimler vereceğiz. Hocalarımız koyunlar üzerinde çalışıyorlar. Normalde 1 koyun senede bir kuzu verir. Hocalarımızın 2 yılda toplam 3 kuzu almak gibi bir çalışması var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Bizim maksadımız buradan maddi bir gelir elde etmek değil. Asıl amacımız öğrencilerimizin eğitimlerine fayda sağlamak ve bu ırkın özelliklerini korumak. Buradan satılan hayvanlarla çiftliğimizi geliştireceğiz ve bir kısmını da öğrencilere burs olarak vereceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akademik koyunlar öğrencilere burs desteği sağlayacak - Son Dakika

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