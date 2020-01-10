Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da yapıldı

6 saat önce

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da yapıldı, System.String[]

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.


Türkiye'nin tanıtımı, gelişimi ve sorunlarına yönelik çalışma yapanların ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan TÜMBİFED, Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri için 2020 yılının ilk toplantısını yaptı. Akademi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısında açılış konuşmasını TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge yaptı. Dinamik ve paydaşlarıyla takımdaşlık duygusu üzerinde şekillenen yönetim anlayışıyla dikkat çeken Bilge, ülke dahili ve haricinde temas ettikleri problemleri kendi öz meseleleri kabul edip çözüm odaklı modeller oluşturma çabalarından bahsetti. Yapılan seyahat ve temaslarla ilgili detayları ve akabinde gelen yeni adımları, projeleri katılımcılara aktaran Başkan Bilge'nin çizdiği vizyon heyecan uyandırdı.


Prof. Dr. Semahat Demir meselelerin gönül birliğiyle, öngörüyle takip edilip daha oluşmadan önlemenin önemini anlatırken; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Suriye ve Göç konusunu; Dr. Ramazan Kurtoğlu dünyadaki ve ülkemizdeki göç dalgası ile bağlantılı durumlar hakkında öngörülerini paylaştı.


Komisyonlar başkanı Prof. Dr. Muammer Ertaç Ergüven, geçen yıl gerçekleşen ilk ödül törenini hatırlatarak bu yıl çıtanın daha yüksekte olacağını, potansiyel hak sahiplerinin seçilme kriterlerinde yapılacaklar ve dikkat edilecekler hususunda kriterlerin öneminden bahsetti. Akademisyenlerin katkılarıyla 2020 TÜMBİFED Akademi Bilim Kültür Ödülleri prensip kararları alınarak bir sonraki adımın alt yapısı olacak başlıklarda fikir birliği sağlanan konular tespit edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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