Akademik odalardan Kayıhan Pala açıklaması - Son Dakika

Akademik odalardan Kayıhan Pala açıklaması

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın küresel pandemiye ilişkin görüşlerini paylaştığı gerekçesiyle Uludağ Üniversitesi'nce savunmaya çağrılmasına akademik odalardan tepki geldi.

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın küresel pandemiye ilişkin görüşlerini paylaştığı gerekçesiyle Uludağ Üniversitesi'nce savunmaya çağrılmasına akademik odalardan tepki geldi.


Bursa Tabip Odası'nca, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde düzenlenen basın açıklaması, akademik meslek odalarının temsilcileri ve üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında: "Yüzlerce yıldır, insan hakkı kabul edilen bu değerlere, iktidar sahipleri tarafından yöneltilen kimi tehditler bu kez Bursa'da Prof. Dr. Kayıhan Pala'yı hedef almıştır. Prof. Dr. Kayıhan Pala, bir halk sağlığı uzmanı, Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesidir. İnsanı, toplumu, bütün canlıları, içinde yaşadığımız çevre ile birlikte ele alan; insancıl, sağlıklı yaşamı, çalışmalarının merkezine oturtan; önleyici ve geliştirici kamusal sağlık politikaları konusunda emek veren bir akademisyendir. Bilimsel yöntemle üretilmiş bilgiyi, bilimsel bilgiye dayalı düşüncelerini, toplumla paylaşma sorumluluğunu büyük bir titizlik ve özenle yerine getiren nadir bilim insanlarından biridir. Prof. Dr. Kayıhan Pala, ülkemizi ve dünyayı saran pandemiye ilişkin önlemler konusunda, başından itibaren, yetkililere, topluma, düşüncelerini, önerilerini aktarmıştır. Bu kapsamda katıldığı internet haber sitesinde, 21 Nisan 2020 tarihinde kendisine yöneltilen sorular üzerine, Bursa iline yönelik pandemiyle ilgili bilgilendirmenin yetersizliği, verilerin tam olarak paylaşılmaması, çalışmaların şeffaf olmaması, filyasyon, test merkezi sayısının yetersizliği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine test yetkisi verilmemesi, ücretsiz ya da sembolik ücretle su sağlanmaması gibi konularda, düşüncelerini, önerilerini, bilgilerini paylaşmıştır. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma açmış ve 21 Temmuz 2020 günü saat 11.00'de Sayın Pala'yı savunma yapmak için çağırmıştır. Prof. Dr. Kayıhan Pala da doğru bilgiyi, en çok ihtiyaç duyulan dönemde topluma aktarmak için çaba gösteriyor. Hekimlik mesleğinin hasta ve toplum yararını önceleme ilkesi gereği, topluma salgınla ilgili bilimsel bilgilerin aktarılmasını engelleme girişimlerine derhal son verilmesini istiyoruz. Bilim insanının akademik özerkliğini ve mesleki bağımsızlığını tehdit eden soruşturmalar ve incelemeler asıl olarak toplumun sağlık hakkını, doğru bilgiye ulaşma hakkını tehdit etmektedir. Bundan vazgeçilmelidir" denildi. - BURSA

Türk Tabipleri Birliği, Uludağ Üniversitesi, Kayıhan Pala, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:56 Kaynak: İHA

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