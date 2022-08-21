Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Saatler kapıların kapanmasına yaklaşınca giriş kapısı önünde yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar ise sınava yetişmek için koştular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Akademik personel olmak için koştular - Son Dakika

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