Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

17.04.2022 13:50
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) yapıldı.

Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

YORUMLAR
500
Dijital Pazarlama Projesi'nin personel eğitimi Portekiz'de gerçekleşti Dijital Pazarlama Projesi'nin personel eğitimi Portekiz'de gerçekleşti TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ugandalı öğrencilere sınav düzenledi TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ugandalı öğrencilere sınav düzenledi TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ugandalı öğrencilere sınav düzenledi TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Ugandalı öğrencilere sınav düzenledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement