Son Dakika Haberleri: Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı
Son Dakika Güncel Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı

Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı

53 dakika önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi'nin tüm birimlerine yayılan Açık Kapı Uygulamasının 31.'si, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademik yılın ilk açık kapı uygulaması yapıldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi'nin tüm birimlerine yayılan Açık Kapı Uygulamasının 31.'si, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk Açık Kapı Günü'nde; öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler ile kurum dışı paydaşların fikirlerini, tespitlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Açık Kapı Uygulaması ile iç ve dış paydaşlardan önemli geri bildirimler elde ettiklerine dikkat çeken Rektör Çakar, ortaya konan yenilikçi fikirlerin Düzce Üniversitesi'nin kurumsallaşmasına ve akademik başarılarına önemli katkılar sağladığını vurguladı.


Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Prof. Dr. Çakar, tüm paydaşlara kapılarının açık olduğunu ifade ederek, bu uygulamayla katılımcı yönetim modelini her yıl daha da geliştirdiklerini dile getirdi. Açık Kapı Günü ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi en üst seviyeye çıkardıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katkı veren herkese teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:43 Kaynak: İHA
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