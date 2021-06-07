Akademik Yükseltme ve Tebrik 08-03-2021 - Son Dakika

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Meltem GÜNEŞ TİGEN, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN'i tebrik ediyor; akademik yaşamının bu yeni döneminde de başarılar diliyoruz.