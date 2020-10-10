Akademisyen astrofotoğrafçılık hayali için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında fotoğraf çekiyor - Son Dakika

Akademisyen astrofotoğrafçılık hayali için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında fotoğraf çekiyor

10.10.2020 11:11
Akademisyen astrofotoğrafçılık hayali için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında fotoğraf çekiyor, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesinde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, astrofotoğrafçılık (uzay fotoğrafçılığı) alanında kendini geliştirmek ve yıldızları görüntüleyebilmek için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında uzay fotoğrafları çekiyor.

Bitlis Eren Üniversitesinde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, astrofotoğrafçılık (uzay fotoğrafçılığı) alanında kendini geliştirmek ve yıldızları görüntüleyebilmek için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında uzay fotoğrafları çekiyor.

On yıl önce Bitlis'e atanan Önen, çocukluğundan bu yana uzayın derinliklerine merakı nedeniyle uzay fotoğrafçılığına ilgi duymaya başladı.

Gökyüzünün gizemli yapısını fotoğraflayabilmek için uzay teknolojileri, teleskop, fotoğrafçılık ve bilgisayar programcılığı üzerine 3 yıl eğitim alan Önen, daha sonra çekim için gerekli ekipmanları temin etti.

Kentte ışık kirliliği olmayan mekanları tespit ederek gözlem yapan Önen, 6 yıldır yüksek tepelere çıkarak teleskop, fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlarıyla uzayın derinliklerini görüntülemeye çalışıyor.

"6 yılda 50 fotoğraf çektim"

Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldan bu yana yürüttüğü çalışmalar sonucu 50 uzay fotoğrafı çekebildiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana evrende yalnız olup olmadıklarını, gökyüzünde neler olduğunu merak ettiğini belirten Önen, bu nedenle uzay fotoğrafçılığına ilgi duyduğunu anlattı.

Kainatın derinliklerinde milyarlarca yıldızın ve galaksinin bulunduğunu, insanoğlunun da sürekli bir arayış içinde olduğunu aktaran Önen, "Elimizde profesyonel bir teleskop var. Uzayın belli bir yerine kadar olan galaksileri çekebiliyorum. Bu teleskop benim merakımı gideriyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında. Taşıması ve kurulumu zor ancak sonunda güzel sonuçlar almak buna değiyor." dedi.

Önen, teleskopla bir yıldızı ya da galaksiyi çektikten sonra silik olarak makineye kayıt yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf karesini çekip bilgisayarda işlemek bir ayımı alıyor. Belli dönemlerde 15 gün sahada çalıştıktan sonra bilgisayara aktardığım fotoğrafları 10-15 gün bilgisayarda işledikten sonra bir fotoğraf karesi ortaya çıkıyor. Çekim yapabilmem için havanın rüzgarlı, gökyüzünün bulutlu ve ay ışığının olmaması gerekiyor. Çekimlerim gece 21.00 gibi başlıyor ve gün doğumuna kadar devam ediyor. Bu fotoğrafları çekebilmek için sadece teleskop bilgileri değil bilgisayar yazılımları hakkında da bilginizin olması gerekiyor. 6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çocukluktan beri gökyüzü benim hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Bunun için 3 yıl eğitim aldım. Daha sonra profesyonel olarak çekim yapmaya başladım. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kare fotoğraf çektim. Gökyüzüne yakın alemde neler var neler yok onu biliyorum."

Çekimler için dağları tercih ettiğini, kentin ışığından uzak sakin ortamlarda çalışmanın kendisine huzur verdiğini anlatan Önen, "İnsanlar bu ortamı görmeden dünyadan çekip gidiyor. Gençlerin bu tür hobilerle uğraşmasını tavsiye ederim. Bazen filtre takıp gezegenlerin ve uzay istasyonlarının güneşin önünden geçişini izliyorum. Göktaşlarının uzay boşluğundan geçişini görebiliyorum. Bunları izlemek heyecan verici." diye konuştu.

Bilgisayar Programcılığı, Öğretim Üyesi, Bitlis, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akademisyen astrofotoğrafçılık hayali için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında fotoğraf çekiyor - Son Dakika

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