Akademisyen babanın 'şampiyon' oğlu

Bayburt Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ın oğlu Ertuğrul Bayraktar Giresun'da düzenlenen Kick Boks Zafer Kupası Altın Kemer Şampiyonası'nda altın kemerin sahibi oldu. Babası gibi akademisyen olmayı isteyen Bayraktar'ın hedefi ise milli takım formasını giymek.



Aslen Bayburtlu olan 17 yaşında ki Ertuğrul Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda babasının Erzurum Atatürk Üniversitesinde akademisyenlik yapmasından dolayı Erzurum'da kick boks'a merak saldı. Akademisyen babasının desteğini alan Bayraktar, Giresun'da düzenlenen Zafer Kupası Altın Kemer Şampiyonasında 67 kilogramda altın kemer aldı. Eğitimini lise son sınıfta devam ettiren Bayraktar, hem okuluna hem de kick boks'a zaman ayırıyor.



Bayraktar'ın Rektör Yardımcısı Babası Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ise oğlunun Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yaptığı idmanlarını bizzat yerinde takip ediyor. İyi bir üniversite kazanarak hem akademik kariyer yapmak hem de milli takım forması giymek isteyen Bayraktar'ın en büyük destekçisi ise Akademisyen babası.



Milli takım formasını giymek istediğini ifade eden Ertuğrul Bayraktar, "Yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Spora ailemin yönlendirmesi ile başladım. Babam üniversitede akademisyenlik yapıyor. Onun isteği bu sporu yapmamdı. Önümüzde Antalya'da düzenlenecek olan Kick Boks Şampiyonası var. Oraya hazırlanıyorum. Okulla sporu aynı anda götürmeye çalışıyorum. Sabahları okulda dersimle ilgileniyorum akşamları antrenmana geliyorum. Zor oluyor tabi. Yaklaşık 2 ay önce Giresun'da katıldığım Turnuvada altın kemer kazandım. Bu yıl Üniversite sınavına çalışıyorum. Hem mili takıma girmek istiyorum hem üniversiteye" açıklamasını yaptı.



Bayraktar, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sporcu arkadaşları ile birlikte 3 ay sonra Antalya'da yapılacak olan Kick Boks Şampiyonasına hazırlanıyor. - ERZURUM