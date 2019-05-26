Son Dakika Haberleri: Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne Ceren Damar'ın adının verileceğini bildirdi.

Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne Ceren Damar'ın adının verileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.
Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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