Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti (2) - Son Dakika

Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in anısı, söz ve müziğini sanatçı-akademisyen Prof. Erol Parlak'ın yazdığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği "Ceren Öğretmen Ağıdı" ile kuşaktan kuşağa aktarılacak.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Şenel'in anısını yaşatmak için akademisyenler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak öncülüğünde bir araya geldi.

Rektör Parlak, vefatından büyük üzüntü duyduğu genç akademisyen için "Ceren Öğretmen Ağıdı"nı yazdı ve besteledi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ise enstrümanları ve sesleri ile esere hayat verdi.

Türk halk müziğine sevgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erol Parlak ile ağıdın bir bölümünü seslendirdi. Ceren öğretmen ve yaşamını yitiren tüm eğitimcilere adanan eserin klibi, Şenel'in ölüm yıl dönümü olan bugün yayınlanacak.

"Hocalarımızın hepsi çok duyarlı davrandı"

Prof. Erol Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyen Şenel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, "Çok kıymetli bir insanımızı, güzel bir yolda ilerleyen, gelecek vaat eden, donanımlı, değerli bir akademisyenimizi kaybettik." ifadelerini kullandı.

Genç akademisyeni ve ailesini komşuları olmaları sebebiyle yakından tanıdığını ve ailenin yaşadığı üzüntüye tanık olduğunu dile getiren Parlak, hem acıya ortak olmak hem de Ceren'in anısını yaşatacak bir şeyler yapmak amacıyla "Ceren Öğretmen Ağıdı"nı yazdığını anlattı.

Eğitimcilerin maruz kaldığı şiddet gibi kötü muamelelere dikkati çeken Parlak, eserin aynı zamanda akademisyen Şenel ve diğer eğitimcilerin yaşadıkları şiddet olaylarına karşı toplumda farkındalık yaratabilmek amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Parlak, "Hocalarımızın hepsi çok duyarlı davrandı, konuya destek verebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Sonrasında da video projesi şekillendi. Eserde 20'nin üzerinde hocamız ve öğrencimiz enstrüman çalıyor. 8 hocamız da vokal olarak sesleriyle eşlik ediyor. Ayrıca İbrahim Kalın Hocamız da gönüllü bir şekilde projeye katılarak bize destek oldular." diye konuştu.

"Öğretmenlerimize gözümüz gibi bakmalıyız"

Ceren Öğretmen Ağıdı'nın üniversitedeki klip çekimlerinin TRT prodüksiyonunda gerçekleştirildiğini belirten Parlak, verdikleri destekten dolayı TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Prof. Erol Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat bize şunu öğretti ki ne kadar gerçek olursanız o kadar uzun ömürlüsünüz. Söylediğiniz, yaptığınız şey ne kadar gerçekse o derece kalıcı oluyor. Çankaya Üniversitesinde Ceren öğretmen için düzenlenen anma törenlerinden birine katılmıştım, orada arkadaşları, meslektaşları hep onun sevgi dolu yüreği, özverili, çalışkan örnek kişiliğinden bahsettiler. Bu eserin temel anlatımı da bu ifadeler üzerine kuruldu ve Ceren'in gerçek hikayesinden doğdu.

Ceren öğretmen şahsında bütün öğretmenler için eserin özünü şiirin içindeki 'Öğretmenin varlığı insanlığa armağan/çıkar mı aydınlığa ışığını karartan' sözleri ifade ediyor. Bu olgu çok temel bir gerçektir; ışığınızı karartırsanız, karanlıkta kalmaya mahkum olursunuz. Öğretmenler Hakk'ın insanlığa armağanıdır. Bu nedenle şu zorlu yaşamda, kaotik dünyada bize rehberlik eden, ışık olan öğretmenlerimize gözümüz gibi bakmalıyız."

Ceren Öğretmen Ağıdı

Ceren Öğretmen Ağıdı'nın sözleri şöyle:

"Bir sevgi ocağında/ Var olup da can buldu/ Şefkatin kucağında/ İrfan ile yoğruldu.

Yüreği sevgi dolu/ Gül yüzünde ışığı/ Yolu insanlık yolu/ İlim irfan aşığı.

Gece gündüz demeden/ Durmak nedir bilmeden/ Bilim neferi oldu/ Çalıştı hiç yılmadan.

Zaman durdu, dil sustu/ Kötülük gelip çattı/ Emek bilmez bir cahil (Gözü dönmüş bir zalim)/ Şafağını kararttı.

Zemherinin kışında/ Yirmi yedi yaşında/ Kıydılar masum cana/ Görevinin başında.

Öğretmenin varlığı/ İnsanlığa armağan/ Aydınlığa çıkar mı/ Işığını karartan.

Canımız siper olsun/ Öğretmenler ölmesin/ Sana kasteden zalim/ İki cihan gülmesin.

Hayal oldun, düş oldun/ Meleklere eş oldun/ Acın cana işledi/ Gözümüzde yaş oldun.

Kabrin nur ile dolsun/ Dualar yoldaş olsun/ Ceren Damar öğretmen/ Sonsuzluğa eş olsun."

Katil zanlısı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanıyor

Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada, katil zanlısının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor.