Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak

25.11.2020 14:57

Ankara Barosu, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in adının yaşatılması için hatıra ormanı oluşturdu.

Ankara Barosu, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in adının yaşatılması için hatıra ormanı oluşturdu.

Çankaya'nın Çayyolu Mahallesi'nde düzenlenen, "Ankara Barosu Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı" açılış programında konuşan Baro Başkanı Erinç Sağkan, mesleğe ilk adımlarını atan avukatlar adına birer fidan dikmek istediklerini belirtti.

Bu sebeple ilk iş olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanına gittiklerini anlatan Sağkan, şunları söyledi:

"Orman arazisinin tahsisini yaparken, bizi bürokrasiyle hiç uğraştırmadı ama çok temel bir talebi oldu. Bu araziyi gerçekten Ankara Barosuna ve avukatlarına yakışır, Başkente yakışır bir hatıra ormanına çevirmemiz kaydı ile bu arazinin tahsisini sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığına gittik. 6 bin ağacı, Ankara Barosunun avukatlarına ücretsiz olarak tahsis ettiler. Bu kıymetli araziye, hatıra ormanına bir isim ararken hiç zorlanmadık. Ceren Damar Şenel hocamızın ismini verirken hiç zorlanmadık. Çünkü iyi hukukçu yetişmesi için, haklıyla haksızı ayırmak için kopya çeken bir öğrencisine 'dur' dediği için hunharca katledilen hocamızın, bir gün burada kendiliğinden yeşeren bir fidan olarak yine aramıza dönmesi umuduyla bu hatıra ormanının ismine, son derece onur duyarak, Ankara Barosu Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı ismini vermeyi uygun gördük."

Sağkan, hatıra ormanının kurulmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da, kızının hak, hukuk ve adalet değerleri üzerine yetiştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ceren'imizi kaybettik, fidanımızı kopardılar bu hayattan. Kolumuzu kanadımızı kırdılar, uçan kuşun kanadını kırarcasına çaresiz bıraktılar. Fidanı topraktan sökercesine cansız bıraktılar. Anayı babayı yavrusundan, kız kardeşi ablasından, çok sevdiği eşinden ayırdılar. Arkadaşlarından, meslektaşlarından, öğrencilerinden, kitaplarından mahrum bıraktılar. Köpeğini sahipsiz, saksıda yetiştirdiği çiçekleri susuz bıraktılar. Ceren hak, hukuk, adalet değerleri üzerine yetiştirildi. Bu değerleri öyle içselleştirdi ki yükseköğrenimini hukuk fakültesinde yaptı. Yine bu değerler uğruna, çalışanın hakkını korumak için hayatını feda etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın, Sayın Baro Başkanımın ve ekiplerinin vicdanlı, kadirşinas hukukçuların emekleri ile burada bir orman oluşturuldu. Bu fidanların kökleri toprağa salınacak, burada ulu ulu ağaçlar oluşacak. İnanıyorum ki Ceren'imiz burada yaşayacak. Ceren'imizin ilkeleri, o dik duruşu, genç kuşaklara aktarılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Şenel, konuşmasının sonunda kızı Ceren'e, "Kızım rahat uyu. Eli kanlı kadın katilleri hücrede kanlarına boğulurken, iftiracılar iftiralarında debelenirken sen, meslektaşlarının dürüst, vicdanlı insanların omuzlarında ve bu ormanda yaşayacaksın, gelecek kuşaklara da ilkelerin, değerlerin aktarılacak. Aramızda olmasan bile halen görevini yapıyor olacaksın. Halen insanlığa faydalı olacaksın." diye seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise burada yapılanın, aslında tören olmadığını, kadına karşı şiddete bir isyan olduğunu, eli kanlı katillerin yok ettiği isimleri sonsuza kadar yaşatacak eylem içerisinde olduklarını dile getirerek, hatıra ormanında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ceren Damar Şenel adına yapılan kaide açıldı, Başkan Yavaş ile baba Mustafa Damar ve anne Feyzan Damar sembolik fidan dikti.

Anne Feyzan Damar'ın fidan dikerken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Programa, çok sayıda avukatın yanı sıra Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir de katıldı.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak

Ankara Barosu, Mansur Yavaş, Ceren Damar, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akademisyen Ceren Damar Şenel'in adı hatıra ormanında yaşayacak - Son Dakika


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