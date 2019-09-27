Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23), "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet ile öldürülen Şenel'in annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel ve ailenin diğer yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi aileyi gönüllü avukatların temsil ettiği duruşmayı, Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Müdahillik taleplerinin karara bağlanmasının ardından sanık Hikmet'in savunmasının alınmaya başlanmasıyla duruşmaya devam edildi.

Aileden açıklama

Ceren Damar Şenel'in ailesi, duruşma öncesinde adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Baba Mustafa Damar, kızının silahla vurulup yere düştükten sonra bıçaklandığını belirterek, "Bugün buraya, iki el silahla vurulup yere yığılmasına rağmen özel yapılmış 28,5 santim uzunluğundaki bıçakla kızımı 17 bıçak darbesiyle sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın davasını görmeye geldik." diye konuştu.