Son Dakika Haberleri: Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesine Tepki

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesine Tepki

2 saat önce İlandır

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi bir grup, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesine Tepki, System.String[]
İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi bir grup, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi bir grup, Kemal Gözükara Yerleşkesi önünde basın açıklaması yaptı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e karşı yapılan insanlık dışı vahşetin kınandığı açıklamada, cinayetin sorumlusunun en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı Hamza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimli bir birey olmayı hedeflerken, her şeyden önce iyi bir insan olma amacından ayrılmayacaklarını söyledi.

Ceren Damar Şenel'in eşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözlerin öğüt niteliğinde olduğunu belirten Özdemir, hukukçular, mühendisler, doktorlar ve diğer meslek gruplarının amacının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Özdemir, anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken çok başarılı olmanın her şey olmadığını, asıl önemli olanın insanlara insan oldukları için değer vermeleri gerektiğini öğretmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, "Henüz 24 yaşında çiçeği burnunda bir akademisyen. Dişini tırnağına takarak kurulan bir hayat, yanıp tutuştuğu hayalleri olan genç bir kadın. Bunlardan geriye sadece acı kaldı. Sırf eğitimci olduğu için askeriyede komutanlardan bile saygı görüp 'Hocam' diye hitap edilen bir nesilden, bir not uğruna hocasının hayatını hiçe sayabilecek nesillere geldik." diye konuştu.

Hak aramak ile haklı olmanın birbirine karıştırıldığını işaret eden Özdemir, "Herkes, hakkını arayabileceğini düşünüyor. Kimse 'Haklı mıyım?' diye sormuyor. Aileler çocuklarını ne olursa olsun hakkını almak bilinciyle yetiştiriyor. 'Ben, ben, sadece ben' diyen çocuklar büyüyor. Bakın katilin ifadesine, 'O sınavdan kopya çekmeden geçemezdim.' diyor. Sözleri pişmanlıktan çok uzakta. Çünkü gençlerimiz kendileri dışında hiçbir şeye anlam yüklemeyen bireylere dönüşüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Güncel
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