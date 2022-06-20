Akademisyen Doç. Dr. Özbozkurt, Harvard eğitimini 100 tam puanla tamamladı

Akademi Derneği Başkanı bilim adamı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Harvard Üniversitesinin iki ay süren kamu değeri oluşturan liderlik eğitimini 100 tam puan ile tamamlayarak başarı belgesini teslim aldı.

Harvard Üniversitesinde kamu değeri oluşturan liderlik eğitimi tamamlandı. Türkiye'den katılan Akademi Derneği Başkanı, bilim adamı Doç. Dr. Ozbozkurt, eğitimi 100 tam puan alarak tamamlamayı başardı. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Akademi Derneğinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak halihazırda kamu değeri oluşturacak birçok alanda faaliyette bulunma gayreti içerisindeydik. Harvard Üniversitesinden almış olduğum bu eğitim, kamu değeri önerisinin başarılı bir şekilde oluşturulması, değer odaklı kamu ruhunun yaratılması, sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi, kamu değeri çıktılarının analiz edilmesi ve geliştirilmesinde ortaya çıkan problem alanlarının üstesinden gelinmesi noktasında benim için ufuk açıcı olmuştur" dedi.

İçerisinde yaşanılan dünyada çözülmesi gereken sorunlarla birlikte umut, tutku ve fırsatların da olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Kamu değeri oluşturan bir lider olmak için, konfor alanınızdan çıkarak kendinizin haricinde toplumun karşılaştığı problem alanlarına da çözüm üretecek fikirler geliştirmeniz önem arz ediyor. Nitekim hayat, bireyin yalnızca kendisi için değil aynı zamanda içerisinde bulunduğu toplum için değer üretmesiyle daha anlamlı hale gelmektedir" diye konuştu.

(İHA)