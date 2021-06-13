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Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü - Son Dakika

Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü

13.06.2021 16:11

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, tedavi gördüğü hastanenin 8'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Diğer taraftan Ülken'in bugün ameliyata alınacağı ortaya çıktı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 47 yaşındaki Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, bir süredir nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin 8'inci kat penceresinden, 4'üncü kattaki çocuk cerrahisine ait balkona düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine balkona gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, Ülken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AMELİYAT OLACAKTI

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Alpaslan Ülken'in, bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü - Son Dakika


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