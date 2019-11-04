Akademisyen heyeti Başkan Veysi Şahin'i ziyaret etti
7 saat önce
Mardin'i gezen akademisyenler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Mardin'i gezen akademisyenler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
Arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Talip Alp ile İngiltere Manchester Üniversitesi' öğretim üyesi Prof. Dr. El Hesini'nin de yer aldığı grup Midyat ilçesindeki tarihi mekanları gezdikten sonra Başkan Şahin ile buluştu.
Şahin, katılımcı ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yönettiklerini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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