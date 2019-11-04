Son Dakika Haberleri: Akademisyen heyeti Başkan Veysi Şahin'i ziyaret etti
Son Dakika Kültür Sanat Akademisyen heyeti Başkan Veysi Şahin'i ziyaret etti

Akademisyen heyeti Başkan Veysi Şahin'i ziyaret etti

7 saat önce

Mardin'i gezen akademisyenler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Akademisyen heyeti Başkan Veysi Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

Mardin'i gezen akademisyenler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Talip Alp ile İngiltere Manchester Üniversitesi' öğretim üyesi Prof. Dr. El Hesini'nin de yer aldığı grup Midyat ilçesindeki tarihi mekanları gezdikten sonra Başkan Şahin ile buluştu.

Şahin, katılımcı ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yönettiklerini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Veysi Şahin, İngiltere, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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