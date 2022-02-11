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Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

11.02.2022 22:10

EDİRNE'de, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A.'yı, 2,5 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle, 4 kişinin tutuklandığı olayın ardından şebeke üyelerine yönelik sürdürülen soruşturmada polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

EDİRNE'de, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A.'yı, 2,5 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle, 4 kişinin tutuklandığı olayın ardından şebeke üyelerine yönelik sürdürülen soruşturmada polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Edirne'de polis, geçen ekim ayında, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A. isimli kadını telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2.5 milyon TL dolandıran şebeke üyelerinden B.E., H.B.A., O.Ş. ve R.F.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan U.G., Y.S., H.G., O.B., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri tamamlanan şüphelilerden U.G. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.G. ile O.B., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM PARASINI HEM EVİNİ ALMIŞLAR

Öte yandan şebeke üyelerinin, Prof. Dr. B.A.A.'nın parasıyla birlikte evini de elinden aldıkları öğrenildi. Akademisyen kadını telefonda dolandıran şebeke üyelerinden O.B.'nin ise toplanan paraları hesaplara dağıttığı belirtildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul ve farklı illerde telefon dolandırıcılığı şebeke üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada 2 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu sayısı 6'ya çıktı.


Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
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Trakya Üniversitesi, Edirne, Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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