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AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ - Son Dakika

AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

12.02.2022 11:53

EDİRNE'de, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B. A. A.' yı, 2. 5 milyon dolandırdığı gerekçesiyle, 4 kişinin tutuklandığı olayın ardından şebeke üyelerine yönelik sürdürdüğü soruşturmada polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

EDİRNE'de, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B. A. A.' yı, 2. 5 milyon dolandırdığı gerekçesiyle, 4 kişinin tutuklandığı olayın ardından şebeke üyelerine yönelik sürdürdüğü soruşturmada polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla şebeke üyelerine yönelik yürütülen dosyada tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

Edirne'de, polis geçtiğimiz Ekim ayında Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A. isimli kadını telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2.5 milyon dolandıran şebeke üyelerinden, 'B.E, H.B.A, O.Ş. ve R.F'nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Prof. Dr. B.A.A.'nın şikayeti ve ifadeleri sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sorguları için Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan U. G, Y.S, H.G, O.B.,tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri tamamlanan şüphelilerden U. G, Y.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüpheli H.G, O.B., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

HEM PARASINI, HEM EVİNİ ALMIŞLAR

Öte yandan şebeke üyelerinin, Profesör B.A.A'nın parasıyla birlikte evini de dolandırarak elinden alındığı öğrenildi. Akademisyen kadını telefonda dolandıran şebeke üyelerinden O.B.'nin ise toplanan paraları hesaplara dağıttığı belirtildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul ve farklı illerde telefon dolandırıcılığı şebeke üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada 2 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

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Trakya Üniversitesi, Edirne, Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKADEMİSYEN KADINI DOLANDIRAN ŞEBEKE ÜYELERİNDE TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ - Son Dakika
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