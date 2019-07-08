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Akademisyen kardeşlerden Devlet Bahçeli'ye kitap

1 saat önce

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin hazırladıkları "Lider: Devlet Bahçeli" kitabını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye armağan etti.

Akademisyen kardeşlerden Devlet Bahçeli'ye kitap, System.String[]
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin hazırladıkları "Lider: Devlet Bahçeli" kitabını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye armağan etti.
Bilgehan Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, kardeşiyle, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi partideki makamında ziyaret ettiklerini belirtti.
Ziyaretin, Bahçeli'nin Genel Başkan seçildiği günün 22. yıl dönümüne rastladığını kaydeden Gültekin, hazırladıkları "Lider: Devlet Bahçeli" kitabını da kendisine takdim ettiklerini vurguladı.
Bahçeli'nin liderliğini iletişim bilimi açısından akademik perspektifte analiz ettiklerini belirten Gültekin, bunu da kitaba dönüştürdüklerini kaydetti.
Bu süreçte 21 Avrupa ülkesinde 200 diplomatla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Gültekin, Türk dış politikası için bir "Devlet Bahçeli" modeli önerdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:35 Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Devlet Bahçeli, MHP, Kültür Sanat
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