Akademisyen Müge Ayan'a 'Terör Örgütüne Yardım' Suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis
1 saat önce
'Barış için akademisyenler' bildirisini imzalayan akademisyenlerden Müge Ayan, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'Barış için akademisyenler' bildirisini imzalayan akademisyenlerden Müge Ayan, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kendilerini 'barış için akademisyenler' olarak adlandıran ve konuyla ilgili bildiri imzalayan akademisyenlerden Müge Ayan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul
25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Müge Ayan ile avukatları hazır bulundu.
Esasa ilişkin son savunmaları sorulan sanık avukatlarından Sevgi Kalan Güvercin, iddianamenin hatalı olduğunu ve sanığın cezalandırılmasının talep edilmesinin ifade özgürlüğü ihlal etmek olacağını söyledi. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Müge Ayan ise suç işlemediğini kaydederek beraatini istedi. Avukatların ve sanığın dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, sanık Müge Ayan'ın 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kararın ardından heyette bulunan üye hakimlerden biri, sanık Müge Ayan'ın 'örgüte bilerek ve isteyerek' yardım etme suçundan değil 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçundan cezalandırması gerektiğini kaydederek karara muhalefet şerhi koydu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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