AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi'nin 40'ıncı yıl etkinliklerinde düzenlenen törende, aynı üniversitede öğretim görevlisiyken 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Nehir Ağırseven'in (36) ablası Deniz Ağırseven (40), profesörlük belgesi aldı. Kardeşinin de hayalinin kendisi gibi profesörlük unvanı almak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağırseven, Yokluğunu hissediyorum, keşke yanımda olabilseydi ama biliyorum ki beni görüyor. Bir anlamda onun için bugün aldım bu belgeyi dedi.

Trakya Üniversitesi'nde Yabancı Diller Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Nehir Ağırseven, 21 Kasım 2019'da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ağırseven'in aynı üniversitenin Fen Fakültesi Matematik bölümünde görev yapan ablası Deniz Ağırseven ise kısa süre önce 'profesörlük' unvanı almaya hak kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir tören düzenlenmeyen üniversitede, bu süreçte profesörlük unvanı almaya hak kazananlara belgeleri bugün verildi. Trakya Üniversitesi'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı kapsamında düzenlediği törende belgesini alan Prof. Dr. Deniz Ağırseven, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Ağırseven, annesi Fatma ve babası Hüseyin Ağırseven'in de katıldığı törente, kardeşinin yokluğunu hissettiğini söyledi.

'BELGEMİ KARDEŞİM İÇİN ALDIM'

22 yıldır Trakya Üniversitesi'ne hizmet verdiğini ve hocalık yaptığı bölümden mezun olduğunu belirten Ağırseven, Birçok öğrenci yetiştirdik. İnşallah onlar da bizim onlara verdiğimiz emeğin karşılığını bize verirler ileride ve onlar da bizim gibi birçok öğrenci yetiştirir diye konuştu.

Ailesinin emeğine dikkat çeken ve kardeşinin de hayalinin profesörlük olduğunu dile getiren Ağırseven, Ailemin bana verdiği emek çok büyük. Yıllardır oldukça uzun uğraşlardan sonra bu unvanı aldığım için onlara çok teşekkür ediyorum. Kardeşim de doktora yapıyordu ve o da bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. O da yıllar boyunca bu üniversiteye hizmet verdi. Yani onun yokluğunu burada hissediyorum, keşke yanımda olabilseydi ama biliyorum ki beni görüyor. Bir anlamda onun için bugün aldım bu belgeyi, inşallah beni görüyordur dedi.

'TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARTIK OLGUNLUK DÖNEMİNDE'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında, amaçlarının üniversite bünyesinde devlet insanları ve sanatçılar yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Üniversitenin 40 yıllık yolculuğunda ciddi yol katedildiğini belirten Tabakoğlu, Bugün itibarıyla 82'den 22'ye çok ciddi yollar kat etmiş üniversite. Artık gençlik dönemleri geçmiş, artık 40 yaşın olgunluğunda, dünyaya sıçrayacak, büyük projelere hazır, alt yapısını tamamlamış ve geleceğe umutla bakan bir üniversite, Trakya Üniversitesi. 14 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, konservatuvar, 5 enstitü, 38 araştırma merkeziyle aslında koskocaman bir dev. Bölgesinin en büyük ekonomik kurumu ve yüz akı diyebiliriz diye konuştu.

'COVID İLE MÜCADELEDE TONLARCA DEZENFEKTAN DAĞITTIK'

Geride kalan 2 yılda koronavirüs salgınında da Edirne'de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Tabakoğlu, Covid salgınında çok önemli işler yaptı Trakya Üniversitesi. Fabrikaya çok hızla dönüşen bir yapıydı. Kimya bölümümüzden hocalarımız hızlıca dezenfektan üretmeye başladılar. Çamaşır suyundan 80 kat aktif, ucuz ve etkili bir dezenfektan ürettiler. Tonlarca bütün şehre verdik. Cezaevlerine, okullara, sınır kapılarına, askeriyeye bedava tonlarca dezenfektan üretildi ve tek kuruş alınmadan bir şekilde ilin hastalıkla mücadelesine katkı sağlandı. Tam da salgın başlamadan önce 20 yataklı yoğun bakım, sıfır kullanıma hazır olarak açmak nasip oldu. 10 yatağını tam salgından 6 ay önce açmıştık, 20 yatak da ilk hastaları Covid olmak üzere açıldı ve bu şekilde şehri korumuş olduk, hastalarımızı çok uzak merkezlere göndermek zorunda kalmadık. Teknoparkımız hasta taşıma sedyesi üretti. Artık bu Türkiye'de üretilebilir bir malzeme olarak var ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu, konuşmasının ardından profesörlük unvanı almaya hak kazanan 40 öğretim görevlisine belgelerini vererek cübbelerini giydirdi.