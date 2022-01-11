Üye Girişi
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ

11.01.2022 17:58

TRAKYA Üniversitesi'nin 40'ıncı yıl etkinliklerinde düzenlenen törende, aynı üniversitede öğretim görevlisiyken 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Nehir Ağırseven'in (36) ablası Deniz Ağırseven (40), profesörlük belgesi aldı.

TRAKYA Üniversitesi'nin 40'ıncı yıl etkinliklerinde düzenlenen törende, aynı üniversitede öğretim görevlisiyken 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Nehir Ağırseven'in (36) ablası Deniz Ağırseven (40), profesörlük belgesi aldı. Kardeşinin de hayalinin kendisi gibi profesörlük unvanı almak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağırseven, Yokluğunu hissediyorum, keşke yanımda olabilseydi ama biliyorum ki beni görüyor. Bir anlamda onun için bugün aldım bu belgeyi dedi.

Trakya Üniversitesi'nde Yabancı Diller Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Nehir Ağırseven, 21 Kasım 2019'da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ağırseven'in aynı üniversitenin Fen Fakültesi Matematik bölümünde görev yapan ablası Deniz Ağırseven ise kısa süre önce 'profesörlük' unvanı almaya hak kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir tören düzenlenmeyen üniversitede, bu süreçte profesörlük unvanı almaya hak kazananlara belgeleri bugün verildi. Trakya Üniversitesi'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı kapsamında düzenlediği törende belgesini alan Prof. Dr. Deniz Ağırseven, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Ağırseven, annesi Fatma ve babası Hüseyin Ağırseven'in de katıldığı törente, kardeşinin yokluğunu hissettiğini söyledi.

'BELGEMİ KARDEŞİM İÇİN ALDIM'

22 yıldır Trakya Üniversitesi'ne hizmet verdiğini ve hocalık yaptığı bölümden mezun olduğunu belirten Ağırseven, Birçok öğrenci yetiştirdik. İnşallah onlar da bizim onlara verdiğimiz emeğin karşılığını bize verirler ileride ve onlar da bizim gibi birçok öğrenci yetiştirir diye konuştu.

Ailesinin emeğine dikkat çeken ve kardeşinin de hayalinin profesörlük olduğunu dile getiren Ağırseven, Ailemin bana verdiği emek çok büyük. Yıllardır oldukça uzun uğraşlardan sonra bu unvanı aldığım için onlara çok teşekkür ediyorum. Kardeşim de doktora yapıyordu ve o da bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. O da yıllar boyunca bu üniversiteye hizmet verdi. Yani onun yokluğunu burada hissediyorum, keşke yanımda olabilseydi ama biliyorum ki beni görüyor. Bir anlamda onun için bugün aldım bu belgeyi, inşallah beni görüyordur dedi.

'TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ARTIK OLGUNLUK DÖNEMİNDE'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında, amaçlarının üniversite bünyesinde devlet insanları ve sanatçılar yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Üniversitenin 40 yıllık yolculuğunda ciddi yol katedildiğini belirten Tabakoğlu, Bugün itibarıyla 82'den 22'ye çok ciddi yollar kat etmiş üniversite. Artık gençlik dönemleri geçmiş, artık 40 yaşın olgunluğunda, dünyaya sıçrayacak, büyük projelere hazır, alt yapısını tamamlamış ve geleceğe umutla bakan bir üniversite, Trakya Üniversitesi. 14 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, konservatuvar, 5 enstitü, 38 araştırma merkeziyle aslında koskocaman bir dev. Bölgesinin en büyük ekonomik kurumu ve yüz akı diyebiliriz diye konuştu.

'COVID İLE MÜCADELEDE TONLARCA DEZENFEKTAN DAĞITTIK'

Geride kalan 2 yılda koronavirüs salgınında da Edirne'de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Tabakoğlu, Covid salgınında çok önemli işler yaptı Trakya Üniversitesi. Fabrikaya çok hızla dönüşen bir yapıydı. Kimya bölümümüzden hocalarımız hızlıca dezenfektan üretmeye başladılar. Çamaşır suyundan 80 kat aktif, ucuz ve etkili bir dezenfektan ürettiler. Tonlarca bütün şehre verdik. Cezaevlerine, okullara, sınır kapılarına, askeriyeye bedava tonlarca dezenfektan üretildi ve tek kuruş alınmadan bir şekilde ilin hastalıkla mücadelesine katkı sağlandı. Tam da salgın başlamadan önce 20 yataklı yoğun bakım, sıfır kullanıma hazır olarak açmak nasip oldu. 10 yatağını tam salgından 6 ay önce açmıştık, 20 yatak da ilk hastaları Covid olmak üzere açıldı ve bu şekilde şehri korumuş olduk, hastalarımızı çok uzak merkezlere göndermek zorunda kalmadık. Teknoparkımız hasta taşıma sedyesi üretti. Artık bu Türkiye'de üretilebilir bir malzeme olarak var ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu, konuşmasının ardından profesörlük unvanı almaya hak kazanan 40 öğretim görevlisine belgelerini vererek cübbelerini giydirdi.

AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ
AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Koronavirüs, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika


Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı         
18:37
Vakaları düşürmek isteyen esnaf, dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı Vakaları düşürmek isteyen esnaf, dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı         
18:21
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
17:55 Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'a verilen hapis kararı kesinleşti!
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 18:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: AKADEMİSYEN NEHİR'İN HAYALİNİ ABLASI GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement