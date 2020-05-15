Akademisyen, öğretmen ve memurlar Kızılay için gönüllü oldu - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi'nde, çeşitli fakültelerde çalışan akademisyen, memur ve öğretmenler, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde Kızılay Şubesi kurdu. Gönüllülerden oluşan yönetimin ekibine desteği de yine gönüllülerden oluşan öğrenciler verdi.

Merkez Palandöken ilçesinde Kızılay'ın şubesini kurmak için Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Tatar, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi İrfan Hıdıroğlu, çeşitli fakültelerde çalışan memur ve öğretmenler gönüllü oldu. Şubenin kurulumu için yetki alan Tatar ve arkadaşları, hizmet merkezi olarak da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kullanılmayan 'Engelsiz Yaşar Bakım Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi'ne ait binayı geçici olarak aldı. Tamamen gönüllü arkadaşlardan oluşan Kızılay Palandöken Şubesi Yönetim Kurulu'na çalışmalarında yardımcı olan ekip de üniversite öğrencilerinden oluştu.

PANDEMİ VE RAMAZANDA 4 BİN KİŞİYE ULAŞTILAR

Çalışmalarına hızlı başlayan Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar ve arkadaşları, pandemi ve ramazan süresince yaklaşık 4 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaştı. Kızılay yönetimi, fitre ve zekatlardan elde edilecek gelirle 600 aileye de ramazan sonuna kadar 400 TL nakit yardımı dağıtmayı planlıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda paketlerini kendi imkanlarıyla araçlarla mahalle mahalle dolaşarak taşıyan yöneticilere, en büyük yardımı gönüllülerden oluşan 6 öğrenci yapıyor.

'HER YÖNETİM KURULU ÜYESİ KENDİ ARACIYLA YARDIM YAPIYOR'

Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar, Atatürk Üniversitesi 'nde görevli akademisyen, memur ve öğretmen katılımıyla yönetim oluşturduklarını söyledi. Gönüllü öğrencilerin de kendilerine yardımcı olduğunu belirten Tatar, Palandöken ve Erzurum'daki ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştıklarını kaydetti. Profesyonel çalışanları olmadığını tamamen gönüllü olarak hizmet ettiklerini ifade eden Tatar, yardım edileceklerin listesini belirledikten sonra her yönetim kurulu üyesinin kendi aracıyla dağıtım yaptığını belirtti.

Palandöken Kızılay Şubesi'nin gönüllü öğrencilerinden mimarlık fakültesinde okuyan Yavuz Selim Sulan, gönüllü olarak görev yapan hocalarına kendilerinin de yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.