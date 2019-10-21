Son Dakika Haberleri: "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışması
Son Dakika Güncel 'Akademisyen Şeflerin Lezzetleri' yemek yarışması

"Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışması

18 dakika önce

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 15-16 Ekim'de "Mutfakta Bilim Var!" sloganıyla gastronomi festivalinin düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayyıldız'ın "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan "Eflani hindi bandırması" ile birinci olduğu kaydedildi.

Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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