"Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışması
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Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Ayyıldız, "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında "Eflani hindi bandırması" ile birinci oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 15-16 Ekim'de "Mutfakta Bilim Var!" sloganıyla gastronomi festivalinin düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Ayyıldız'ın "Akademisyen Şeflerin Lezzetleri" yemek yarışmasında, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan "Eflani hindi bandırması" ile birinci olduğu kaydedildi.
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