Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi - Son Dakika
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Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi

03.05.2022 09:32
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi

Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahallede Çözüm ve Kampüste Çözüm ekibi iş birliğinde düzenlenen "Benim Köyüm" projesi kapsamında, Arnavutköy semtine bağlı Yeniköy mahallesi ziyaret edildi.

Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahallede Çözüm ve Kampüste Çözüm ekibi iş birliğinde düzenlenen "Benim Köyüm" projesi kapsamında, Arnavutköy semtine bağlı Yeniköy mahallesi ziyaret edildi. Başta Örfi Çekinkaya İlköğretim Okulu öğrencileri olmak üzere tüm bölge sakinlerinin de katıldığı etkinlikte, ağız ve diş sağlığı eğitimi, işitme testleri gibi sağlık taramaları yapıldı, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca yaratıcı drama, dans ve müzik gösterileriyle renkli ve eğlenceli bir gün geçirildi.

Beşincisi gerçekleştirilen "Benim Köyüm" Projesi, Altınbaş üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, SHMYO Odyometri Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle birlikte Dans, Tiyatro, Eczacılık Kulüpleri ve Altınbaş University Dental Students Association üyesi öğrencilerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

"SAĞLIK TARAMALARI YAPILIYOR, EĞİTİM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Proje hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Aylin Barutçu, ilk kez 2015-2016 akademik yılında Tıp- Diş Hekimliği – Radyo- Odyometri, Müzik ve Dans Kulüpleri iş birliği ile gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirdi. Bolu, Düzce, Sakarya gibi bölgelerdeki ziyaretlerden sonra beşincisinin İstanbul Arnavutköy'deki Örfi Çekinkaya İlköğretim Okulu'na gerçekleştirildiğini söyleyen Aylin Barutçu, ana amaçlarının köy okullarında okuyan öğrencilere bayram coşkusunu yaşatmak ve bu esnada bölge sakinlerinin de çeşitli sağlık taramalarını yapmak olduğunu belirtti. Bu proje kapsamındaki sponsorluklar sayesinde köydeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.

Aylin Barutçu, "İlk olarak öğrenci odaklı başlatılan bu proje ilerleyen dönemlerde bölge halkının da sağlık taramalarının yapılması; kadınlarda cinsel sağlık, meme kanseri, aile planlaması, rahim ağzı kanseri bilgilendirmeleri, odyometrik ölçümlerin dahil olması, yaşlıların evlerine gidilerek veya kahvehanelerdeki bireylerin tansiyon, şeker, boy kilo vb. ölçümlerle kalp krizi riski hakkında bilgilendirmeler yapılmasıyla kapsamlı bir hale geldi" dedi

2021-2022 akademik yılında beşincisini gerçekleştirdikleri "Benim Köyüm" Projesi için, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, SHMYO Odyometri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileriyle birlikte Dans, Tiyatro, Eczacılık Kulüpleri ve Altınbaş University Dental Students Association üyelerinden toplam 94 öğrenciyle birlikte çalıştıklarını anlatan Aylin Barutçu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin önemli katkıları olduğunu ekledi. Aylin Barutçu, Örfi Çekinkaya İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte yaratıcı drama atölyesi, müzik dinletisi, dans gösterisi ve dans atölyesi düzenlenirken, açık hava konseri, voleybol maçı da yapıldığını anlattı.

Aylin Barutçu "Ayrıca mahalle halkına genel sağlık bilgilendirmeleri yapılmış olup, işitme testi ve ağız ve diş sağlığı eğitimleri, genel sağlık taraması, tansiyon ve şeker ölçümü ile meme kanserine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 50'den fazla kadın muayene edildi. Tüm öğrencilere eğitici oyuncaklar ve çeşitli ürünle hediye edildi" diye konuştu.


Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Yeniköy, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akademisyen ve öğrenciler 'Benim Köyüm' projesini hayata geçirdi - Son Dakika


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