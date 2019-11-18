Akademisyen ve öğrenciler vefatının 45. yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nu andı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri, vefatının 45. yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nu doğup büyüdüğü Uzundere ilçesindeki mahallesinde yaptıkları kültür gezisiyle andı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Edebiyat Fakültesince düzenlenen "Vefatının 45. Yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Etkinlikleri" kapsamında davetli ve katılımcılardan oluşan öğretim üyeleri ve öğrenciler, Fındıkoğlu'nun doğup büyüdüğü Uzundere ilçesi Çamlıyamaç Mahallesi'ne kültür gezisi yaptı.

Gezi kapsamında ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak adına Uzundere Belediyesini ziyaret eden ESAM ve Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Bakır, Uzundere Belediye Başkanlığına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Uzundere Belediyesinden görevliler refakatinde gezi programı yapan ekip, Uzundere'nin yetiştirmiş olduğu ender şahsiyetlerden biri olan sosyolog, iktisatçı ve fikir adamı Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Çamlıyamaç Mahallesi'ndeki doğduğu evi ziyaret etti.

Akademisyen ve öğrenciler söz konusu ilçenin tarihi yerleri ve doğal doğal güzelliklerini gezdi.

Ziyaret programı Öşki manastırı, Cam teras ve Tortum şelalesi gezisinin ardından sona erdi.