Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı - Son Dakika

Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı

Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı
Son Güncelleme: 23.01.2021 08:57

Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabıMALATYA İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Necmi Karkın, 'Şapinuva Güzellemesi' ismini verdiği şiir kitabını çıkardı.

Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı

MALATYA İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Necmi Karkın, 'Şapinuva Güzellemesi' ismini verdiği şiir kitabını çıkardı. Arkeolojik ilk şiir kitabı olma özelliği taşıyan ve ikinci baskısı yapılan 100 sayfalık kitapta 74 şiir yer alıyor.

İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Necmi Karkın, Türkiye'nin arkeolojik ilk şiir kitabı olma özelliği taşıyan kitabının ikinci baskısını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 74 şiirin yer aldığı kitapta Hititler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Çorum ve Çukurova'daki tarihi kalıntılar ve kültürünü şiirle anlattığını belirten Necmi Karkın, "Çukurovalı olduğum için biraz sözlü kültür yeteneğimizde yüksek olduğundan dolayı böyle bir şiir çalışması ortaya çıkarttık. Doğal olarak 3 bin 500 yıl öncesinden günümüze kadar gelen Çorum kültürü ve Çukurova kültürünü şiirle anlatıp, yorumladık. 74 şiirden oluşan kitabımızın şu an ilk baskısı bir ayda bitti. İkinci baskı çalışmaları da tamamlandı. Bu şiirlerde ülkemizin tarihini, hanları, camileri, höyükleri arkeolojik olan her şeyi yorumlamaya çalıştık. 'Şapinuva Güzellemesi' olunca bir övgü, bir değerli durum haline getirdik varlıksal değerlerimizi, kültürel değerlerimizi. Kitap çalışması bu yönde gelişti" diye konuştu.

'BÖLGENİN HAVASINI YAŞAMADAN İLHAM ALINMAZ'

Ders verirken öğrencilere Anadolu'daki tarihi ve kültürele eserleri görmeleri tavsiyesinde bulunduğunu da dile getiren Karkın, "Ben öğrencilerime de hep cami, medrese, han, kervansaray, höyük gibi Anadolu'da çok sık bulunan eserleri gidip görmelerini tavsiye ediyorum. Aslında bizim kitapta yaptığımız da bu. Anadolu'da var olan kültürel değerleri kalıcı olarak bellekte tekrar güncellemeyi amaçladım. Bunu nesillerden nesillere aktarmak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'nun var olduğu birikimler dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Çok değerli varlıklara sahibiz. Bizim toplumsal bilinci geliştirip, kültürel değerlerimizi, kültürel belleğimizi canlı tutabilmemiz için bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Öğretim Görevlisi, Karkın, Çorum, Şiir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk muhabir arasında ilginç diyalog: Naber kız?
09:23 Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeniler sivilleri çatışmaya dahil etmeye çalışıyor
09:10 Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var
09:06 Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi
09:04 Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı
08:51 Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık
08:43 Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı
08:21 Azerbaycan lideri Aliyev: Ermeni güçler silah bırakırsa, Karabağ'daki terörle mücadele tedbirleri durdurulacak
08:16 Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi
08:01 Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 10:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement