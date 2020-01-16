Akademisyenden "sütsüz peynir"e karşı "etiket" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademisyenden 'sütsüz peynir'e karşı 'etiket' uyarısı - Son Dakika

Akademisyenden "sütsüz peynir"e karşı "etiket" uyarısı

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal, kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle "sütsüz peynir" yapıldığını belirterek tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi.

Akademisyenden

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal, kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle "sütsüz peynir" yapıldığını belirterek tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda konusunda hilelerin zaman zaman gündeme geldiğini söyledi. Gıda hilesinde süt ve süt ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığının çiğ sütün pazarlanmasıyla ilgili yayımladığı yönetmeliğe mutlaka uyulması gerektiğine işaret etti. Çiğ sütte en yaygın hilenin "kostik" maddesi olduğuna işaret eden Uysal, "Süt kesilmesini önlemek için kostik atıyorlar. En basit hile bu. Kostik direkt karaciğere zarar veren bir madde." dedi.

"Sütsüz peynir"e de değinen Uysal, "Kazein (sütte bulunan protein), süt tozu, margarin ve suyu birbirleriyle harmanlıyorlar ve sütsüz peynir yapıyorlar. Daha sonra bunu eritme tulum olarak satıyorlar. Bu peyniri yaparken piyasadan iade edilen peynirler de kullanılır. Arısız bal varsa sütsüz de peynir var. Tüketiciler bu farkı etiketleri iyi kontrol ederek anlayabilir." diye konuştu.

"Etiketleri okumak lazım"

Hile yapan firmaların ve yöntemlerinin Bakanlık tarafından açıklandığını anımsatan Uysal, bunların Türk halkının sağlığını da direkt olarak etkilediğini dile getirdi. Tüketicilerin markalı ve bilindik ürünlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

"Mümkün olduğu ölçüde organik ürünler tercih edilmeli. Bunun yanında iyi tarım uygulamalarını kullanan ürünler tüketilmeli. Bunu da anlamak için ürünlerin etiketlerinin okunması lazım. Genellikle son kullanma tarihine bakıyoruz. Halbuki besin değerlerinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Hangi katkı maddeleri kullanılmış onlara bakılması gerekiyor."

İzmir'de 75 bin firma denetlendi

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan da vatandaşların güvenilir gıda tüketmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 5 bini üretim yeri olmak üzere toplam 45 bin gıda işletmesi olduğunu belirten Bakan, "2019 yaklaşık 75 bin gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. Bunun 608'i süt işleme tesislerinde gerçekleştirilmiştir." dedi.

İçerisinde süt bulunmadan üretilen ürünlerin "peynir" adı ile piyasaya sunulamayacağını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilimizde yapılan üretici işletme denetimlerinde hammadde kontrolleri yapılmakta ve gerekli numuneler alınarak analiz edilmektedir. Tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi önem arz etmektedir çünkü hammadde olarak süt kullanılmadan üretilen ürünlerin etiketlerinin 'içindekiler/bileşenler' kısmında bu durum belirtilmesi zorunludur."

Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:32 İran Dışişleri Bakanı Zarif Hint mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika
18:31 Tekirdağlı öğrencilere havacılığı anlattılar - Son Dakika
18:30 AB'den "İdlib ateşkesine uyulsun" çağrısı - Son Dakika
18:30 Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu - Son Dakika
18:25 Şanlıurfa'da butik otel dönemi başlıyor - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademisyenden "sütsüz peynir"e karşı "etiket" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]