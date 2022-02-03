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Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi

03.02.2022 17:16
Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi

Akademisyen Ebubekir Sifil kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi.

Akademisyen Ebubekir Sifil kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan Sifil, Özdil'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Kendisine 'cenazesi camiye alınmasın' diyen müşteki akademisyen Ebubekir Sifil'e 'Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki Ebubekir Sifil ile tarafların avukatları hazır bulunurken, Yılmaz Özdil duruşmaya katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Ebubekir Sifil, "Sanık Yılmaz Özdil 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığının yağmur duası yapılmasına yönelik kararını dalga geçer gibi eleştirmişti. Ben de sosyal medya hesabımdan sanığın ve Cüneyt Akman'ın Müslümanların kutsallarıyla alakası olmadığını ve değer vermediğini belirterek, vefat ettiklerinde camilere getirilmemeleri teklifini içeren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine sanık, köşe yazısında benim hakkımda 'Yobazın Tehdidi' başlıklı yazıyı kaleme almıştır. Yazı içeriğinde bana yobaz, şuursuz ve IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir. Çalıştığım üniversiteyi hedef göstermiştir. Olay nedeniyle şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları beyanlarında sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları sanık hakkındaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yılmaz Özdil'in sözlerinin müştekinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri sınırlarını aştığı anlatıldı. Şikayet konusunun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşamadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Özdil'in, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi

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Ebubekir Sifil, Yılmaz Özdil, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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