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AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE (2) - Son Dakika

AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE (2)

10.09.2021 13:43
AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE (2), System.String[]

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Eray Çakın'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü celsesi görülen duruşmada, 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Çakın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat ise duruşmaya gelmedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Hakim, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine sanık Eray Çakın, "Söylediklerimde Gaziosmanpaşa'yı kötüleme niteliği bulunmamaktadır" dedi.

SAVCI BELEDİYENİN TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİDuruşma savcısı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin davaya katılma talebini iste suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddini istedi. Savcı, sanığın delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

"RAPORLAR ÇELİŞKİLİ"Sanık Eray Çakın, hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederek "Kendisi olay gününden 3 gün sonra rapor almıştır. İlk verdiği ifadede, benim yere düşürdüğümü söyleyerek darp raporu almıştır. Çelişkili ifadeler vermiştir. Savunmalarıma ekleyeceğim başka bir şey yoktur" dedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilim 90 gündür tutukludur. Atılı eylemlerin alt ve üst sınırları gözetildiğinde, delil karartma şüphesi bulunmadığından tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Tanık polis memuru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar arasında çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

SANIĞIN "GAZİOSMANPAŞA'YA GİDİN" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İddianamede, 6 Haziran'da Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu, Akkaya'nın ifadesine göre şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiği, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını ifade ettiğine yer veriliyor.  Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığı, Neşe Nur Akkaya'nın ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin "Kediyi darp edemezsiniz" diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığı iddia edildi. Akkaya'nın kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, "Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan" diye bağırdığı, kendisinin "Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz" dediğini, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı anlatıldı. Şüpheli Eray Çakın ise Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, çıkan tartışma sonrasında elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu belirtti. Şüpheli Eray Çakın hakkında Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama"  suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Çakın'ın şikayetçi Neşe Nur Akkaya'ya karşı "Silahla kasten yaralama" suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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- İstanbul

Nişantaşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKADEMİSYENE PARKTA PET ŞİŞELİ SALDIRI DAVASINDA TAHLİYE (2) - Son Dakika
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